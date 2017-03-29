聳動標題釣魚 一點就中毒

2017-03-29

〔記者陳炳宏／台北報導〕趨勢科技技術支援部經理簡勝財表示，該類犯罪手法已流傳一陣子了，歹徒不外乎透過聳動標題、文章引誘網友點選，可能跳出視窗要求網友安裝播放程式，網友一旦安裝，其實也同時安裝木馬程式，另一種是點選連結後，跳到另一個視窗，要求輸入臉書帳號密碼畫面，這是所謂的「釣魚手法」，網友輸入帳號密碼，歹徒就用該帳號，張貼各種誘人標題，引誘更多人去點擊惡意連結，就如同本案一樣的狀況。

常要求安裝程式、輸入帳密

簡勝財指出，歹徒攻擊手法越來越精密、精巧，一般使用者已很難判斷連結是否有問題，建議使用者應該安裝有口碑的防毒軟體或資安軟體做保護。

簡勝財提醒網友，看到聳動標題、清涼影片、照片，或各種吸引人的優惠、折扣，都要克制自己，不要去點選；另外，點選後會要求安裝其他程式，或輸入帳號、密碼畫面，應該立即關閉視窗，不要繼續操作。