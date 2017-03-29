| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

誤觸木馬程式...臉書按讚竟被送辦

2017-03-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕臉書按個讚竟被送法辦！

23歲鍾姓女子疑似在臉書按個讚，臉書帳號竟被「綁架」，個資、臉書帳號、密碼被盜用，帳號還出現「來啊，我是單身」的色情影片連結。警方發現後，以妨害風化及兒童及少年性剝削防制條例，將她函送法辦。

帳號被綁架PO色情影片

雲林西螺警分局崙背分駐所所長詹鎰誠日前執行網路巡邏勤務時，在臉書「單純崙背人」社團中發現，鍾女PO出，「來啊，我是單身」、「來吧，不要害羞」、「自加、我確認、「留言」等文字，還有色情影片連結。

詹鎰誠表示，臉書為開放平台，鍾女行為已涉嫌違反妨害風化案，及兒童及少年性剝削防制條例，除第一時間要求臉書社團管理員刪除該網站相關影像，並連絡鍾女到案說明。

鍾女到案時，完全搞不懂發生什麼事，她指出，日前上臉書但沒有點選色情網站，也沒轉貼或分享臉書上的文字及連結，不清楚為什麼帳號會被盜用。

警方表示，有集團利用工具軟體，將色情圖片與木馬程式結合，民眾在臉書上一旦點選圖片，或執行右下角藍色點擊觀看數字連結，會被導向假的臉書登錄頁面，進一步將個資、臉書帳號、密碼盜用，並在臉書轉貼。

鍾女可能是連結網址時，臉書帳號被「綁架」，警方訊後函送法辦，並呼籲使用臉書，不要隨便連結標題聳動、引誘性太高、色情或摸彩中獎通知等網站，不小心點進去千萬別按讚，以免中毒帳號被盜。

詹鎰誠說，雖這類案件最後可能不起訴、緩起訴，但一樣會留下資料，將來申請良民證等文件，都會有記載，民眾使用網路要小心。

廣告
  • 鍾女臉書帳號遭盜用，轉PO有引誘、媒介、暗示性交易的訊息，警訊後被函送法辦。（記者黃淑莉翻攝）

    鍾女臉書帳號遭盜用，轉PO有引誘、媒介、暗示性交易的訊息，警訊後被函送法辦。（記者黃淑莉翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 按讚 木馬程式 臉書
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：誤觸木馬程式...臉書按讚竟被送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.