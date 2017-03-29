誤觸木馬程式...臉書按讚竟被送辦

2017-03-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕臉書按個讚竟被送法辦！

23歲鍾姓女子疑似在臉書按個讚，臉書帳號竟被「綁架」，個資、臉書帳號、密碼被盜用，帳號還出現「來啊，我是單身」的色情影片連結。警方發現後，以妨害風化及兒童及少年性剝削防制條例，將她函送法辦。

帳號被綁架PO色情影片

雲林西螺警分局崙背分駐所所長詹鎰誠日前執行網路巡邏勤務時，在臉書「單純崙背人」社團中發現，鍾女PO出，「來啊，我是單身」、「來吧，不要害羞」、「自加、我確認、「留言」等文字，還有色情影片連結。

詹鎰誠表示，臉書為開放平台，鍾女行為已涉嫌違反妨害風化案，及兒童及少年性剝削防制條例，除第一時間要求臉書社團管理員刪除該網站相關影像，並連絡鍾女到案說明。

鍾女到案時，完全搞不懂發生什麼事，她指出，日前上臉書但沒有點選色情網站，也沒轉貼或分享臉書上的文字及連結，不清楚為什麼帳號會被盜用。

警方表示，有集團利用工具軟體，將色情圖片與木馬程式結合，民眾在臉書上一旦點選圖片，或執行右下角藍色點擊觀看數字連結，會被導向假的臉書登錄頁面，進一步將個資、臉書帳號、密碼盜用，並在臉書轉貼。

鍾女可能是連結網址時，臉書帳號被「綁架」，警方訊後函送法辦，並呼籲使用臉書，不要隨便連結標題聳動、引誘性太高、色情或摸彩中獎通知等網站，不小心點進去千萬別按讚，以免中毒帳號被盜。

詹鎰誠說，雖這類案件最後可能不起訴、緩起訴，但一樣會留下資料，將來申請良民證等文件，都會有記載，民眾使用網路要小心。