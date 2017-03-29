《告白遭拒》士官長熊抱女兵摸胸
2017-03-29
〔記者林嘉東／基隆報導〕海軍艦指部劉姓士官長，愛慕志願役女士兵小娟（化名），在隊部向小娟告白遭拒，竟熊抱對方還襲摸胸部。基隆地院依強制猥褻罪判劉姓士官長6月徒刑，緩刑5年。
劉姓士官長獲判緩刑5年
30多歲劉姓士官長未婚，前年12月間晚間9時許，在位於和平島的隊部向小娟告白。小娟指控，對方向她告白遭拒後，趁她轉身離去，突然從她身後將她抱住。
小娟說，她被劉士官長突然舉動嚇住，使勁全力反抗才脫身，但劉仍趁機摸她胸部
劉供稱，他真的很喜歡小娟，向她告白時遭拒絕當下很沮喪，一時情緒失控，才會熊抱小娟。
案發後，海軍艦指部將2人調離現職。法院審理依現役軍人強制猥褻罪判劉姓士官長6月徒刑，緩刑5年，另外劉因為擅離崗位，依擅離勤務所在地罪判處拘役20天。
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