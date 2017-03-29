吞桂冠370萬拿命賠 遺書「別追究我妻兒」
2017-03-29
〔記者余衡、王定傳、楊雅民／綜合報導〕任職桂冠公司的50歲郭姓男子，因挪用公款370萬元東窗事發，遭公司寄出存證信函要求歸還，雙方原本已於前天下午約定商談挪用公款的數目及還款細節，不料郭男疑不堪巨額財務壓力，前天清晨竟在公園上吊輕生，留下遺書希望公司「別追究我妻兒」。
郭男在新北市鶯歌一處公園的樹叢旁上吊，前天中午被人發現，警消人員到場，發現已氣絕多時，研判可能在清晨時分尋短。
警方在郭男身上找到存證信函及遺書，發現郭男在桂冠公司擔任食品業務員，涉嫌侵占客戶貨款超過370萬元，存證信函稱若不歸還，公司將採取法律行動，郭男在遺書致歉認錯，並盼公司別再向妻兒追究，警方研判，應是無力償還而走上絕路。
桂冠公司副理黃淳仁昨表示，郭姓業務員在公司年資長達10多年，由於未如期將370萬元貨款繳回公司，公司發現才依法定程序寄發存證信函。
前天下午郭員原本和公司主管已約好，要當面釐清涉嫌挪用的公款總共有多少？並討論如何處理，但約定時間到了，卻不見人影。
桂冠︰會做適當處理
公司後來接到他家人來電說郭員做了憾事，公司非常遺憾，不解他已選擇面對，為何又做了這樣的選擇。
黃淳仁說，對於挪用的公款，會儘量在兼顧情理法前提下，做最適當的處理。
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