《專家說法》諮詢、傾訴、寫信…放下負面情緒
2017-03-29
〔記者蘇孟娟／台中報導〕霸凌記恨20年後才報復，看似令人匪夷所思，但擔任台中張老師總幹事的心理師陳柏翰指出，這是心理學常見的「未竟事宜」造成，因為個案有事情始終「過不去」，又因年代變遷，負面記憶持續「演化」，未能及時轉化或處理，等到「情緒按鈕」被啟動，一發不可收拾。
陳柏翰說，面對霸凌，每個人的感受與反應不同，有些人能短時間內自行轉化，如遇到言語霸凌，有人會選擇用自嘲方式化解，或尋求協助處理，但有人不擅長自我轉化，只把不滿深埋心中。
陳柏翰說，問題是，人的記憶會隨時間改變，但隨時間過去，反而「演化」、加深負面情緒，長期負面情緒累積未處理，在遇到類似情境出現，或是聽到類似的言語，壓抑的「情緒按鈕」有可能就被啟動，進而爆發。
陳柏翰說，民眾若發現自己常在想到某個人、某件事時，總是伴隨難過、生氣、無力等負面感受時，就表示以前的某件事「還沒有過去」，應該要誠實面對自己，並設法把負面情緒處理掉。
陳柏翰說，可找專業諮詢，或以打電話、寫信或臉書方式，向當年的關鍵人物表達想法與感受，均有助轉化情緒。
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