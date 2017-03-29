霸凌記恨20年 夜騎百里燒4同學家

2017-03-29

〔記者楊政郡／台中報導〕41歲男子魏宏志認為讀高職及專科時，遭同學冷嘲熱諷言語霸凌，他因此記恨20幾年，去年為報復霸凌他的同學，一個晚上騎機車跑了百公里，到台中市及彰化縣的4名同學家倒易燃液體縱火，還好沒鬧出人命，不過魏男卻因糖尿病發作酮酸中毒，隔天路倒街頭，縱火犯行才曝光，被警方移送台中地檢署偵辦。

魏嫌︰同學在校時冷嘲熱諷

被害人梁、曹、林、高等人告訴檢方，他們也不知何時得罪魏男，並否認在學時有霸凌情事。檢察官說魏宏志犯罪動機令人匪夷所思，但事實明確，昨依殺人未遂罪將他起訴。

起訴書指出，魏宏志自認，梁姓友人、曹姓、林姓及高姓同學，在他20幾年前就讀高職及專科期間，對他冷嘲熱諷言語霸凌，因此心生怨懟。

4被害人︰不知何時得罪他

105年12月26日晚上10時許，魏男在台中市文心南路住處，準備不明易燃液體，晚上11點半，騎機車到南區美村南路梁姓友人住的7層樓公寓大樓，他在一樓的樓梯間放火，然後進入電梯按下往7樓的按鍵後跑出，火勢從樓梯間分兩頭竄燒，造成該大樓地下室變電箱、水電管線，地下室兩輛進口小客車全毀，一輛半毀。火勢還隨著電梯上升燒到7樓，並波及6樓屋內，造成2屋內部家具全毀，有11人遭嗆傷，幸無人死亡。

魏男放火後回住處再取易燃液體，騎上機車，凌晨約1時許，到彰化縣大村鄉曹姓同學住處放火，造成曹某住處牆面熏黑、窗戶被燒變形，所幸曹某一家4口及時逃出，無人傷亡。

魏嫌縱火後路倒 犯行曝光

凌晨2時許，魏男到台中市大里買礦泉水等物，約2時30分到南區大勇街林姓同學住處放火，造成林某住處窗戶、洗衣機燒毀、牆面熏黑等，幸未造成人員傷亡；凌晨4時許，又到大里區高姓同學住處放火，造成窗戶燒毀、一樓天花板燒毀等損害，無人傷亡。

魏男犯案後的隔天晚上7時許，他路倒在中市文心南路與樹德一巷，警方據報到場發現魏男糖尿病發作酮酸中毒，立即送醫住院治療，並查出他涉及放火案，一併將他逮捕，魏嫌坦承犯行。