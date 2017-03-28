外遇給妻2千萬 仍被判刑
2017-03-28
〔記者溫于德／台北報導〕68歲已婚鄭姓男子偷吃39歲阮姓越南妹，阮女兩度懷孕產女，第一次產女因不知鄭男已婚，獲判無罪，鄭男3月徒刑，第二次再產女時，鄭男賣屋賠妻2000萬，主張妻子收錢後曾表示「不理」；台北地院認為，鄭妻未明確說「不理」是指何事，判鄭男有期徒刑5月、阮女3月確定，兩人須連帶賠償鄭妻80萬元。
北院刑事判決指出，鄭男與阮女年紀相差29歲，卻在97年間發生不倫戀，兩人多次在阮女家及旅館發生性關係，阮女第一次懷孕產女後雙雙挨告，法官判鄭3月徒刑，阮女因不知道男方已婚，獲判無罪。
未料兩人在102年12月又死灰復燃，阮女二度懷孕生女，鄭男兒子在調閱戶籍謄本時，發現戶口內多了第二個妹妹，告知母親後，鄭妻再次提告。
鄭男辯稱已獲妻子「寬恕」，自認不該被重判；但法官認為，「寬恕」的前提是被害人知情，法官相信鄭妻所說「完全不曉得老公再度外遇」，不認為鄭男已獲妻子寬恕，仍判被告兩人有罪，並已易科罰金執行完畢。
民事求償部分，阮女也主張，鄭男賣房賠償鄭妻，雙方應有和解之意，鄭妻不得再求償；承審法官則認為，即使鄭妻曾表示「不理」或「不管」鄭男，但未明確指出「不理」或「不管」所指何事，且鄭男承認妻子曾告知，「若離婚前再有第二胎，一定提告」，如今再度出軌產女，認定鄭妻提告有理，並依告訴人求償金額、照價判賠。全案仍可上訴。
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