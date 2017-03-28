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水表小開淪毒蟲 生日搶超商

2017-03-28

〔記者楊金城／台南報導〕「水表小開」謝姓男子昨天生日，他疑似缺錢買毒慶生，昨凌晨1點多涉嫌持模型槍在台南市麻豆區連搶2家超商，2小時後就被警方逮獲，查扣模型槍、海洛因毒品，謝男的林姓女友是毒品通緝犯，一併被捕。

家人提供房子 但斷金援

警方調查，35歲的謝男家境優渥，上一代從事製造自來水表事業，賺了不少錢，他卻因染上毒癮後無法自拔。謝男的家人除了提供他基本的生活費，並買了價值千萬的房子讓他居住，其他經濟支援全部斷絕，他因缺錢買毒，曾犯下強盜案，近來更將歪腦筋動到超商。

警方調查，昨凌晨1點多，謝男穿雨衣、戴口罩、持模型槍在麻豆區中興路連續搶2家超商，共得手2500元，把錢都用來買海洛因。

毒品通緝犯女友也被逮

是因謝男是警方列管的治安人口，麻豆警方透過超商監視畫面鎖定謝男，2小時後就在謝男住家將他逮獲，其林姓女友也在屋內被捕。

警方同時查獲謝男用來行搶的模型槍、衣物、海洛因3.1公克，謝男無法狡辯，他供稱「很後悔在生日這天搶超商」。訊後警方將謝男依強盜、毒品罪嫌送辦，另將林女解送歸案。檢察官並向法院聲押謝男。

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  • 謝嫌搶超商，犯案證物被警查扣。勵麻豆警分局偵破超商搶案。（記者楊金城翻攝）

    謝嫌搶超商，犯案證物被警查扣。勵麻豆警分局偵破超商搶案。（記者楊金城翻攝）

  • 南市警局長黃宗仁（左二）頒獎鼓勵麻豆警分局偵破超商搶案。（記者楊金城翻攝）

    南市警局長黃宗仁（左二）頒獎鼓勵麻豆警分局偵破超商搶案。（記者楊金城翻攝）

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