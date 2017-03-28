2017-03-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000025期威力彩，頭獎連12摃，累積至下期頭獎2.2億元。昨晚開獎的第106000073期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落高雄市路竹區中正路45號「利榮昇彩券行」。