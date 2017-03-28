W飯店小模猝死案 累犯密醫 打排毒針起訴

2017-03-28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W飯店郭姓小模猝死案，密醫吳柏澂承認收費替郭女施打「排毒針」；檢方昨依違反醫師法將他起訴，考量他是累犯，建請法院加重其刑。

檢方調查，去年12月7日清晨4點多，參加毒趴的郭女因吸毒過量，出現反覆穿脫、神智不清等反應，同房開趴的洪聖晏、蔡逸學等人未立即將郭女送醫，反而拖到早上約8點，才找來密醫吳柏澂替郭女施打「排毒針」，延誤郭女送醫時間。

吳柏澂承認替郭女施打綜合維他命B、新俾爾寧針劑及點滴液，藉此加快郭女的代謝；當天他收費2500元，過程約20分鐘，還沒來得及打完，便要求洪男等人將她送醫，未料送醫仍不治。

檢方查出，專科肄業的吳男曾在新北市三峽開設診所看診、開藥及注射，被依違反醫師法判刑1年8月確定，100年11月才獲假釋出獄。