酒後競速毀BMW 叩爸爸頂罪

2017-03-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天凌晨，38歲張男（大張）和25歲張男（小張）一起喝酒後，分別開車回家，2車行經屏東縣崁頂鄉時，疑競速撞上路燈、電線桿，開黑色BMW的大張急CALL父親到場頂包開車，被警方識破，父子都被法辦。

父擺碰碰車 子真實上演

據了解，黑、白兩車的駕駛因在夜市擺攤而熟識，張父據稱也曾在夜市擺過「玩具碰碰車」攤位，不料這次兒子真的開了「碰碰車」。

再撞電桿、路邊車輛

警方調查，昨天零時許，2名張姓男子在潮州鎮飲酒後，分別駕著黑色BMW轎車和白色福斯GOLF欲返回住處，2人藉著酒意在狹小庄內道路競速，卻不慎擦撞，黑車先撞上路燈又波及路旁停放車輛，再飛旋3圈才在30公尺外停下，車頭全毀、地上滿是油水，駕駛卻神奇無大礙。

後方白車則把一支電線桿撞成3截，斷裂的電桿把車體壓到變形，駕駛無法脫困，最後經消防隊員救出送醫。

調閱監視器 択抓駕駛人

警方到場時，一名57歲的張姓男子自稱黑車是他開的，但他毫髮無傷、衣著整齊，比對證件又不是車主，警方調閱監視器，發現下車打電話的駕駛明顯與他身形不同，警方追問後，他才承認是幫兒子頂包。

警方表示，大張下車後急CALL父親，並躲在50公尺外的騎樓窺探，張父擔心兒子得負酒駕刑責，冒名頂替；警方隨後通知大張酒測，呼氣酒精濃度仍高達每公升0.63毫克。大張被依酒駕、肇逃等罪嫌送辦，張父則吃上冒名頂替罪嫌；至於駕白車的小張因胸部挫傷住院，已抽血待驗酒精濃度。