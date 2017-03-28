刑法修正草案 鬥毆到場助勢 最重判5年
2017-03-28
〔記者楊國文／台北報導〕台北市夜店殺警案震驚全國，曾威豪等60多人被判刑，法務部認為，「到場助勢」行為極易擴大群眾鬥毆規模，影響治安甚鉅，已在刑法部分條文修正草案規定，聚眾鬥毆致人於死或重傷，即使單純在場助勢，最重仍可判刑5年。
凌虐兒少致死 最重無期徒刑
另針對近年凌虐兒童事件頻傳，法務部為遏止虐童犯行，參考日、德等國規定後，於刑法中增訂「凌虐幼童致死、重傷的加重結果犯」，規定凌虐未滿16歲者致死的刑責，最重可判無期徒刑，致重傷可處5年至12年徒刑。
此外，法務部在刑法修法草案中，訂定生母殺害新生嬰兒，只有因「不得已的事由」才能獲得處以6月以上、5年以下徒刑的寬典，比如確因經濟困難無力撫養子女、遭性侵害所生子女有身心缺陷障礙或難以治療的疾病等。
法務部表示，聚眾鬥毆場合中，到場助勢行為極易擴大群眾鬥毆規模，造成生命、身體更大危害，尤其現今即時通訊、網路等傳播媒體盛行，常見鬥毆現場靠著傳播工具快速聚集眾多人員到場助長聲勢，因此修法對這些嚴重影響治安行為加以規範。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 全國原運會閉幕 竹縣6金21銀13銅
- 阿娘喂啊~王少偉濺血了
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔
- 尉級軍官服役年限 擬修法延長二年
- 3義工扛80個案 花蓮到宅泡澡人力荒
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
- 兒時床邊故事 「畫」為父親80大壽賀禮
- 便當店老闆久站 靜脈曲張找上門
- 《自由廣場》豈止「環評程序的不確定性」！
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 施政報告 陳菊：5大主軸翻轉高雄
- 殷仔終於敲安 隔海謝高國輝
- 今年清明節提前到4月4日 天文館：節氣影響
- 立委向交通部爭取一千萬 大平霧捷運系統 辦理可行性研究
- 苗21線又坍 民怒明隧道無下文
- 台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 日本排球選手場上爭吵 最後兩人竟接吻收場
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 社論》正視世代差距問題
- 「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線
- 景氣穩了 退票金額3年新低
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 〈上班族創業〉無添加的優格人生
- 集盛去年EPS0.34元 聚陽7.39元
- 《自由廣場》他把妹 我被操 很不公平
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 宏達電攜手華納兄弟 合攻VR娛樂市場
- 限水時節…最小成本節水 老師教撇步
- 礦權展延未爆彈 還有73案
- 搶攻穆斯林遊客 柯：做好友善環境
- 護南海 日首批TC-90抵菲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：刑法修正草案 鬥毆到場助勢 最重判5年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分