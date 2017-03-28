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刑法修正草案 鬥毆到場助勢 最重判5年

2017-03-28

〔記者楊國文／台北報導〕台北市夜店殺警案震驚全國，曾威豪等60多人被判刑，法務部認為，「到場助勢」行為極易擴大群眾鬥毆規模，影響治安甚鉅，已在刑法部分條文修正草案規定，聚眾鬥毆致人於死或重傷，即使單純在場助勢，最重仍可判刑5年。

凌虐兒少致死 最重無期徒刑

另針對近年凌虐兒童事件頻傳，法務部為遏止虐童犯行，參考日、德等國規定後，於刑法中增訂「凌虐幼童致死、重傷的加重結果犯」，規定凌虐未滿16歲者致死的刑責，最重可判無期徒刑，致重傷可處5年至12年徒刑。

此外，法務部在刑法修法草案中，訂定生母殺害新生嬰兒，只有因「不得已的事由」才能獲得處以6月以上、5年以下徒刑的寬典，比如確因經濟困難無力撫養子女、遭性侵害所生子女有身心缺陷障礙或難以治療的疾病等。

法務部表示，聚眾鬥毆場合中，到場助勢行為極易擴大群眾鬥毆規模，造成生命、身體更大危害，尤其現今即時通訊、網路等傳播媒體盛行，常見鬥毆現場靠著傳播工具快速聚集眾多人員到場助長聲勢，因此修法對這些嚴重影響治安行為加以規範。

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  • 法務部將提出刑法修正草案，圖為法務部長邱太三。（記者王藝菘攝）

    法務部將提出刑法修正草案，圖為法務部長邱太三。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 鬥毆 刑法修正 刑法修正草案 到場助勢 夜店殺警
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