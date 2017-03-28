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刑法將修 10年以上重罪 追訴無限期

2017-03-28

現行30年為上限

〔記者曾韋禎、楊國文、姚岳宏／台北報導〕重大刑案的追訴權可能不再受時效限制，作惡之人躲不過法律的制裁！法務部認同立委提出的「刑法」修正案，取消犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑犯罪者30年的追訴時效，改為「無限期」，並停止計算潛逃海外要犯的追訴期。

劉邦友、彭婉如案適用

刑法規定追訴權因不行使而消滅，目前刑法規定追訴時效最長為30年，外界關切劉邦友官邸血案、彭婉如命案等未破的重大刑案，是否適用將來新修正的無限期追訴權？

法務部檢察司表示，劉邦友官邸血案、彭婉如命案都未曾間斷、未結案，因此追訴權扣除偵辦時間後，追訴時效尚未失效，未來新制完成立法，這兩重案都適用追訴權無限期規定。

發生於1996年的劉案、彭案，受限於當時刑法規定的20年追訴期，一度傳出追訴權將於去年屆滿消滅；雖立法院已於2005年修正刑法，將追訴期上修至30年，但也無法溯及既往。

民進黨立委周春米因此提案修法，增列「10年以上有期徒刑的殺人犯或重罪者的追訴權永不消滅」；民進黨立委葉宜津則鑑於陳由豪等重大經濟要犯屢屢逍遙海外，提案「授權由法務部針對重大經濟犯罪自訂追訴期」。

法務部次長蔡碧仲指出，德國對謀殺罪無追訴期間限制，日本對致死案件與最重可處死刑等犯罪亦無追訴期間限制，奧地利、丹麥、義大利則對最重可處無期徒刑等犯罪排除追訴時效，同意周春米的修法方向。

蔡碧仲認為，重大經濟犯罪難以定義，若一定要處理的話，就應明文列舉適用的犯罪樣態。

重大經濟犯 立委提自訂

對於逃往海外的重大經濟犯，蔡碧仲建議，可仿效日本的做法，只要確認該涉案人逃出國外，就停止計算追訴期；他強調，逃往中國也算，因為那是我國司法權所不及的區域。

他表示，若未來完成修法，追訴時效已消滅者，就不能起死回生；但追訴時效尚未消滅者，都能適用新法的計算方式。

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  • 立委提出刑法修正案，未來本刑10年以上的重罪將無追訴期限，包括劉邦友官邸血案、彭婉如命案到目前都未逾追訴期，未來也都適用新法。上圖為劉案的嫌犯追緝專刊。（資料照）

    立委提出刑法修正案，未來本刑10年以上的重罪將無追訴期限，包括劉邦友官邸血案、彭婉如命案到目前都未逾追訴期，未來也都適用新法。上圖為劉案的嫌犯追緝專刊。（資料照）

  • 前桃園縣長劉邦友官邸血案，遲未破案。（資料照）

    前桃園縣長劉邦友官邸血案，遲未破案。（資料照）

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相關關鍵字： 10年以上重罪 刑法 刑法修正草案 刑法將修 追訴無限期
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