刑法將修 10年以上重罪 追訴無限期
現行30年為上限
〔記者曾韋禎、楊國文、姚岳宏／台北報導〕重大刑案的追訴權可能不再受時效限制，作惡之人躲不過法律的制裁！法務部認同立委提出的「刑法」修正案，取消犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑犯罪者30年的追訴時效，改為「無限期」，並停止計算潛逃海外要犯的追訴期。
劉邦友、彭婉如案適用
刑法規定追訴權因不行使而消滅，目前刑法規定追訴時效最長為30年，外界關切劉邦友官邸血案、彭婉如命案等未破的重大刑案，是否適用將來新修正的無限期追訴權？
法務部檢察司表示，劉邦友官邸血案、彭婉如命案都未曾間斷、未結案，因此追訴權扣除偵辦時間後，追訴時效尚未失效，未來新制完成立法，這兩重案都適用追訴權無限期規定。
發生於1996年的劉案、彭案，受限於當時刑法規定的20年追訴期，一度傳出追訴權將於去年屆滿消滅；雖立法院已於2005年修正刑法，將追訴期上修至30年，但也無法溯及既往。
民進黨立委周春米因此提案修法，增列「10年以上有期徒刑的殺人犯或重罪者的追訴權永不消滅」；民進黨立委葉宜津則鑑於陳由豪等重大經濟要犯屢屢逍遙海外，提案「授權由法務部針對重大經濟犯罪自訂追訴期」。
法務部次長蔡碧仲指出，德國對謀殺罪無追訴期間限制，日本對致死案件與最重可處死刑等犯罪亦無追訴期間限制，奧地利、丹麥、義大利則對最重可處無期徒刑等犯罪排除追訴時效，同意周春米的修法方向。
蔡碧仲認為，重大經濟犯罪難以定義，若一定要處理的話，就應明文列舉適用的犯罪樣態。
重大經濟犯 立委提自訂
對於逃往海外的重大經濟犯，蔡碧仲建議，可仿效日本的做法，只要確認該涉案人逃出國外，就停止計算追訴期；他強調，逃往中國也算，因為那是我國司法權所不及的區域。
他表示，若未來完成修法，追訴時效已消滅者，就不能起死回生；但追訴時效尚未消滅者，都能適用新法的計算方式。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 全國原運會閉幕 竹縣6金21銀13銅
- 阿娘喂啊~王少偉濺血了
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔
- 尉級軍官服役年限 擬修法延長二年
- 3義工扛80個案 花蓮到宅泡澡人力荒
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
- 兒時床邊故事 「畫」為父親80大壽賀禮
- 便當店老闆久站 靜脈曲張找上門
- 《自由廣場》豈止「環評程序的不確定性」！
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 施政報告 陳菊：5大主軸翻轉高雄
- 殷仔終於敲安 隔海謝高國輝
- 今年清明節提前到4月4日 天文館：節氣影響
- 立委向交通部爭取一千萬 大平霧捷運系統 辦理可行性研究
- 苗21線又坍 民怒明隧道無下文
- 台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 日本排球選手場上爭吵 最後兩人竟接吻收場
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 社論》正視世代差距問題
- 「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線
- 景氣穩了 退票金額3年新低
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 〈上班族創業〉無添加的優格人生
- 集盛去年EPS0.34元 聚陽7.39元
- 《自由廣場》他把妹 我被操 很不公平
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 宏達電攜手華納兄弟 合攻VR娛樂市場
- 限水時節…最小成本節水 老師教撇步
- 礦權展延未爆彈 還有73案
- 搶攻穆斯林遊客 柯：做好友善環境
- 護南海 日首批TC-90抵菲
標題：刑法將修 10年以上重罪 追訴無限期
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email