17歲金孫要繩子 竟上吊
2017-03-28
〔記者徐聖倫、張議晨／綜合報導〕17歲王姓男高中生26日晚間向同住的祖母要繩子，祖母給了「尼龍繩」，王生說「不是這種」，自己跑去買童軍繩，隔天凌晨在新北市自家地下室上吊身亡，祖母哀慟泣不成聲說：「他要繩子我就該發現」，現場未留遺書，王生為何輕生待調查。
據悉，王生的父母離異，王父長期在越南經商，王生27日凌晨零時許，用LINE向同學傳訊息告別，同學發現有異，趕緊打電話通知王生的祖父母，祖母發現王生未在房間，四處找尋才在地下室發現上吊身亡的愛孫。
祖母說，26日晚間8時許孫子問她「有沒有繩子」，隨手拿了尼龍繩給他，孫子說「不是這種」，就出門買了童軍繩，回家後還喊肚子餓，她煮水餃給孫子吃，半夜洗碗時接到孫子的同學來電，趕緊到臥房查看發現沒人，再到地下室查看已來不及了。
王父目前趕回台善後，王生的祖父則哀慟說「憨孫，不開心要講啊！太傻了」！
祖父母說，孫子平時樂觀，熱愛音樂，積極參加學校社團活動，實在不知為何要輕生；王生的同學也說，未發現他最近有什麼異常，談話間也看不出挫折或壓力，與大夥相處良好。
據了解，王生在校人緣好，平時就喜歡音樂，並加入相關社團，成績也佳，常獲嘉獎肯定。他就讀的高中教務主任表示，聽聞噩耗師生非常難過，不解為何會做傻事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 全國原運會閉幕 竹縣6金21銀13銅
- 阿娘喂啊~王少偉濺血了
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔
- 尉級軍官服役年限 擬修法延長二年
- 3義工扛80個案 花蓮到宅泡澡人力荒
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
- 兒時床邊故事 「畫」為父親80大壽賀禮
- 便當店老闆久站 靜脈曲張找上門
- 《自由廣場》豈止「環評程序的不確定性」！
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 施政報告 陳菊：5大主軸翻轉高雄
- 殷仔終於敲安 隔海謝高國輝
- 今年清明節提前到4月4日 天文館：節氣影響
- 立委向交通部爭取一千萬 大平霧捷運系統 辦理可行性研究
- 苗21線又坍 民怒明隧道無下文
- 台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 日本排球選手場上爭吵 最後兩人竟接吻收場
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 社論》正視世代差距問題
- 「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線
- 景氣穩了 退票金額3年新低
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 〈上班族創業〉無添加的優格人生
- 集盛去年EPS0.34元 聚陽7.39元
- 《自由廣場》他把妹 我被操 很不公平
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 宏達電攜手華納兄弟 合攻VR娛樂市場
- 限水時節…最小成本節水 老師教撇步
- 礦權展延未爆彈 還有73案
- 搶攻穆斯林遊客 柯：做好友善環境
- 護南海 日首批TC-90抵菲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：17歲金孫要繩子 竟上吊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分