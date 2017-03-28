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17歲金孫要繩子 竟上吊

2017-03-28

〔記者徐聖倫、張議晨／綜合報導〕17歲王姓男高中生26日晚間向同住的祖母要繩子，祖母給了「尼龍繩」，王生說「不是這種」，自己跑去買童軍繩，隔天凌晨在新北市自家地下室上吊身亡，祖母哀慟泣不成聲說：「他要繩子我就該發現」，現場未留遺書，王生為何輕生待調查。

據悉，王生的父母離異，王父長期在越南經商，王生27日凌晨零時許，用LINE向同學傳訊息告別，同學發現有異，趕緊打電話通知王生的祖父母，祖母發現王生未在房間，四處找尋才在地下室發現上吊身亡的愛孫。

祖母說，26日晚間8時許孫子問她「有沒有繩子」，隨手拿了尼龍繩給他，孫子說「不是這種」，就出門買了童軍繩，回家後還喊肚子餓，她煮水餃給孫子吃，半夜洗碗時接到孫子的同學來電，趕緊到臥房查看發現沒人，再到地下室查看已來不及了。

王父目前趕回台善後，王生的祖父則哀慟說「憨孫，不開心要講啊！太傻了」！

祖父母說，孫子平時樂觀，熱愛音樂，積極參加學校社團活動，實在不知為何要輕生；王生的同學也說，未發現他最近有什麼異常，談話間也看不出挫折或壓力，與大夥相處良好。

據了解，王生在校人緣好，平時就喜歡音樂，並加入相關社團，成績也佳，常獲嘉獎肯定。他就讀的高中教務主任表示，聽聞噩耗師生非常難過，不解為何會做傻事。

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