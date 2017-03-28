好衰 2少去麥當勞遭認錯追殺
2017-03-28
〔記者曾健銘／新北報導〕16歲林姓、劉姓少年，前天與4名友人要到新北市淡水老街，一行人中途在麥當勞買餐點，男子張信全、湯凱文等人糾眾尋仇，誤將林、劉2人當成仇家，10名惡煞持刀在大街上追砍，2人負傷逃進民宅躲藏，涉案張、湯2嫌落網坦承「砍錯人」，無端挨刀的被害人直呼「有夠衰的」！
警方表示，前天下午4時許接獲報案，五股區成泰路麥當勞前有聚眾打架，警方趕到，當時麥當勞外聚集大批青少年，但未發現打架事件，警方登記眾人身分後，要求離開。
一小時後警方再度接獲報案，指稱同個地點有人遭砍傷，警方趕抵凶嫌已逃離，被害16歲林姓、劉姓少年逃進民宅躲藏，林少頭部、背部遭砍，劉少大腿大面積刀傷，幸2人意識清楚，送醫後無生命危險。
警方前晚8時許逮捕張、湯2嫌，偵訊時2人供稱，日前與另派人馬有衝突，雙方約定案發當時在麥當勞談判，才帶著西瓜刀、棍棒到場防身。
湯嫌供稱，沒想到遭放鴿子，1小時後再返回現場，誤認林少一行人是仇家，才會一下車就打人，頻頻表示：「砍錯人了，真的很抱歉！」
林少表示，他跟劉少準備走進麥當勞，突然聽到後面傳來：「╳，賣造啊！」他轉頭就看到張嫌等人拿著棍棒、西瓜刀朝他追來，他根本來不及反應就被砍傷，林少無奈說「我根本不認識他們」！警方訊後依殺人未遂罪嫌將張、湯2人函送法辦，另追查其他涉案人到案。
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