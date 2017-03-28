偷藝人謝麗金的賊 4抓4放 到處「扒扒走」
2017-03-28
施水金背30多項竊盜罪
〔記者張瑞楨、謝君臨、王冠仁／綜合報導〕有30多項竊盜前科的慣竊施水金，本月12日潛入藝人謝麗金與友人合資的酒吧，把整台收銀機搬走，台北警方將他逮捕送辦，施嫌被無保請回後，又多次在台北犯案，遭氣憤民眾教訓，打斷他的門牙，他在台北三次被抓，三度獲交保，施嫌於是回戶籍地台中，到早餐店破壞收銀機行竊，昨被查獲。警方將他依竊盜罪嫌法辦，並建議檢察官預防性羈押。
施嫌是否違反住居規定待查，台北地檢署表示，依刑事訴訟法規定，被告經檢察官訊後命其限制住居請回，而後違反限制住居規定者，檢方得向法院聲請羈押被告。施嫌昨晚8點移送台中地檢署，檢方聲押但法院裁定釋回。
檢方聲押 法院裁定釋回
警方調查，藝人謝麗金與友人合資在台北市開的酒吧，今年3月12日早上10點多，遭國中肄業、打零工為生的施水金（50歲）潛入，施嫌把整台收銀機搬走，店家損失約2萬多元，3天後施嫌被警方逮捕，由檢察官無保請回。
施嫌仍持續犯案，19日潛入西門町一家燒肉店，偷走現金4萬多元，隔天被逮， 無保請回，但限制住居。
未料21日他又前往西門町另間髮廊行竊，偷走1萬多元，當天中午跑到北市巷弄行竊未遂，遭民眾教訓被打斷門牙，交保後返回戶籍地台中。
本月26日晚間，施嫌潛入中市北區三民路一家早餐店行竊，他破壞店內收銀機（價值約3000元），拿到現金5000元與iPod touch（價值約8000元），店家損失1萬6000元，昨被警方查獲。
警方發現他有30多項竊盜前科，隨身攜帶棉手套、手電筒、老虎鉗、螺絲起子等作案工具，他辯稱是打零工工人，隨身攜帶工具，很合理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本師生登山遇雪崩 釀8死40傷
- 德國百公斤金幣「大楓葉」遭竊 市值上億元
- 〈愛情隨堂考〉發現妳的女人味
- 全國原運會閉幕 竹縣6金21銀13銅
- 阿娘喂啊~王少偉濺血了
- Jolin自認是虎媽 從這裡看出來
- 打經典賽降3A調整 貝里歐斯︰不後悔
- 尉級軍官服役年限 擬修法延長二年
- 3義工扛80個案 花蓮到宅泡澡人力荒
- 柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇
- 查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
- 30年來大利多 總統今宣布桃園前瞻計畫
- 兒時床邊故事 「畫」為父親80大壽賀禮
- 便當店老闆久站 靜脈曲張找上門
- 《自由廣場》豈止「環評程序的不確定性」！
- 《聲之形》登台3天 哭破2千萬票房
- 志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考
- 空污大戶 逾5年柴油貨車擬定期驗排氣
- 施政報告 陳菊：5大主軸翻轉高雄
- 殷仔終於敲安 隔海謝高國輝
- 今年清明節提前到4月4日 天文館：節氣影響
- 立委向交通部爭取一千萬 大平霧捷運系統 辦理可行性研究
- 苗21線又坍 民怒明隧道無下文
- 台灣民眾愛用手機購物 3成是買藥妝
- 劉宇珊勾男舔冰 張瓊姿憂傳染A肝
- 日本排球選手場上爭吵 最後兩人竟接吻收場
- 《焦點評論》巧婦下廚
- 社論》正視世代差距問題
- 「隱形功臣」俞辰憲 摸熟路線
- 景氣穩了 退票金額3年新低
- 黑人解釦搞曖昧 張書豪這裡反應
- 〈上班族創業〉無添加的優格人生
- 集盛去年EPS0.34元 聚陽7.39元
- 《自由廣場》他把妹 我被操 很不公平
- 內賊癱瘓全台YouBike 恐賠2242萬
- 宏達電攜手華納兄弟 合攻VR娛樂市場
- 限水時節…最小成本節水 老師教撇步
- 礦權展延未爆彈 還有73案
- 搶攻穆斯林遊客 柯：做好友善環境
- 護南海 日首批TC-90抵菲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偷藝人謝麗金的賊 4抓4放 到處「扒扒走」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分