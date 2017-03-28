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偷藝人謝麗金的賊 4抓4放 到處「扒扒走」

2017-03-28

施水金背30多項竊盜罪

〔記者張瑞楨、謝君臨、王冠仁／綜合報導〕有30多項竊盜前科的慣竊施水金，本月12日潛入藝人謝麗金與友人合資的酒吧，把整台收銀機搬走，台北警方將他逮捕送辦，施嫌被無保請回後，又多次在台北犯案，遭氣憤民眾教訓，打斷他的門牙，他在台北三次被抓，三度獲交保，施嫌於是回戶籍地台中，到早餐店破壞收銀機行竊，昨被查獲。警方將他依竊盜罪嫌法辦，並建議檢察官預防性羈押。

施嫌是否違反住居規定待查，台北地檢署表示，依刑事訴訟法規定，被告經檢察官訊後命其限制住居請回，而後違反限制住居規定者，檢方得向法院聲請羈押被告。施嫌昨晚8點移送台中地檢署，檢方聲押但法院裁定釋回。

檢方聲押 法院裁定釋回

警方調查，藝人謝麗金與友人合資在台北市開的酒吧，今年3月12日早上10點多，遭國中肄業、打零工為生的施水金（50歲）潛入，施嫌把整台收銀機搬走，店家損失約2萬多元，3天後施嫌被警方逮捕，由檢察官無保請回。

施嫌仍持續犯案，19日潛入西門町一家燒肉店，偷走現金4萬多元，隔天被逮， 無保請回，但限制住居。

未料21日他又前往西門町另間髮廊行竊，偷走1萬多元，當天中午跑到北市巷弄行竊未遂，遭民眾教訓被打斷門牙，交保後返回戶籍地台中。

本月26日晚間，施嫌潛入中市北區三民路一家早餐店行竊，他破壞店內收銀機（價值約3000元），拿到現金5000元與iPod touch（價值約8000元），店家損失1萬6000元，昨被警方查獲。

警方發現他有30多項竊盜前科，隨身攜帶棉手套、手電筒、老虎鉗、螺絲起子等作案工具，他辯稱是打零工工人，隨身攜帶工具，很合理。

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  • 慣竊施水金潛入早餐店，還用手遮臉。（記者張瑞楨翻攝） 施嫌有30多項竊盜前科，隨身帶工具。 （記者張瑞楨翻攝）

    慣竊施水金潛入早餐店，還用手遮臉。（記者張瑞楨翻攝） 施嫌有30多項竊盜前科，隨身帶工具。 （記者張瑞楨翻攝）

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