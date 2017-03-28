騙開脈輪逼口愛 心靈狼師指侵4女

2017-03-28

〔記者王定傳／新北報導〕34歲廚師吳東融以「心靈導師」為幌子，開班教授心靈啟發課程，卻以「開脈輪」可提升能量、淨化心靈為由，逼女學員口交、性侵，甚至用蠟油滴抹私處，檢警掌握6名女學員受害，目前5人提告，新北地檢署認為，被害者誤信吳男有法力、不敢反抗，昨依強制性交及猥褻罪嫌起訴；吳男目前在押。

吳東融被起訴

檢警調查，吳男自稱明樂文創公司負責人兼講師，去年11月13日，他以舉辦「金錢能量工作坊」名義，召集男女學員到新北市中和美麗殿汽車旅館開課，除唱歌跳舞外，還免費供應調酒等。

吳男當時宣稱，人有頂、眉心及海底等7個脈輪，要學員拿水晶石放在想加強的脈輪前，以敲缽、拿香氛精油蠟燭的蠟油抹脈輪等方式，沉澱心靈，其中部分學員疑察覺有異先離去，吳男為鞏固信仰，還對留下的學員說：「你們才是我真正的徒弟，才剛要教你們！」

吳男隨後選定正妹女學員小美（化名）為目標，要求她到旁邊小房間進行「開脈輪」儀式，掰說私處（吳男冠稱之海底輪）是女性能量最強之處，並勸「不體驗看看怎知真假」，隨後拿蠟油滴抹小美私處後性侵。

吳男再把另名宣稱沒感受到能量的女學員帶到廁所「開脈輪」，實則拿蠟油塗抹私處猥褻；當天中午，吳男又指小美家須「空間淨化」，前往小美家，並要小美取悅因作法疲倦的「師父」，逼迫口交還以手指性侵。

11月15日凌晨，吳男在北市和逸旅館台北忠孝館辦「金錢能量，滿月」活動，僅限女性參加，找來4名女學員，要她們躺在4張床上輪流指侵。