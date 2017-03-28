工程涉賄 前議長黃景泰判刑
2017-03-28
〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕昨天傳出工安意外的基隆月眉路都市計畫道路拓寬工程，曾發生弊案、衰事連連。檢調大動作約談18名基隆市議員，前議長黃景泰及議員鄭怡信，因行賄其他議員，讓議會通過該道路改善工程，基隆地院依觸犯交付賄賂罪，將黃景泰判刑1年2個月，鄭怡信判刑1年，案件上訴中。
此外，103年該處也發生工安事件，1名吊掛水泥基座的吊車司機，因吊臂斷裂擊中頭顱身亡。
月眉路計畫道路拓寬工程原本有議員反對，議會召開專案會議報告，由當時的議長黃景泰主持，市議會後來同意興建，遭人檢舉議員收賄。檢調接獲檢舉，認為月眉路拓寬工程，議會態度前後不一，沿線偏僻人煙稀少，住戶只有十餘戶，質疑花五億元闢建該道路的效益，疑為月眉山的土資場與墓園「擁恆文創園區」闢建，展開大動作偵查。
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