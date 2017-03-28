基隆工程僱非法外勞 鋼模塌2死1傷
〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕曾發生弊案的基隆月眉路道路拓寬工程，昨天又傳重大工安意外！
疑拆錯螺絲 摔落身亡
印尼籍勞工穆哈莫、尼彎多與夠迪，去年來台後逃逸打工，3人日前接獲陳姓包商通知，到月眉路道路拓寬工程拆除高架樑柱鋼模，疑施工拆錯螺絲，造成鋼模崩落撞倒安全梯，穆哈莫從18公尺高空跌落身亡，站在安全梯中間的尼彎多送醫不治，站在底層的夠迪後腦輕傷，逃過死劫。
無人監督 包商違法
勞動部職安署北區職業安全衛生中心說，3名外勞是在無人監督下進行拆除工作，不管是大藍營造或承包板模工作的包商，都明顯違法，將按照「職業安全衛生法」，雇主沒採取必要安全措施，罰營造商與板模包商3萬到30萬元罰鍰。
警方將陳姓包商及工地負責人藍國龍依業務過失致死罪送辦，並將違法聘用逃逸外勞部分交移民署究責。基隆市政府工務處則對出事的路段勒令停工。
基隆市府勒令停工
發生事故的施工處就是2014年曾發生弊案的基隆月眉路都市計畫道路改善拓寬工程第2標，全長約1.23公里，其中橋樑工程有橋台及橋墩共27處。4年前由大藍營造以3億7000多萬元得標，原定今年7月完工，經2次變更設計停工，去年1月復工至今。
警方調查，32歲穆哈莫與29歲尼彎多去年由營造公司申請來台，25歲夠迪由紡織工廠申請來台，3人來台沒多久即逃離原雇主，四處打零工。
警方指出，大藍營造工地負責人藍國龍，數天前透過陳姓包商調派工人拆除鋼模，陳男找印尼籍女性友人莉莉聯繫穆哈莫3人，陳男居間賺取數千元仲介費。穆哈莫3人施工時，藍男未依規定安排吊車協助戒護，也未利用鋼纜等物品固定安全梯及鋼模，直接讓3人爬上18公尺高的安全梯施工。
施工時穆哈莫疑似轉錯螺絲，導致樑柱的鋼模脫落，重擊撞倒安全梯，穆哈莫從高空墜地當場頭顱破裂死亡，尼彎多跟著墜落重傷，送醫搶救後不治，夠迪當時最靠近地面，僅後腦被鋼條撞到，無大礙。
藍國龍稱，不知陳姓包商找逃逸外勞上工，陳男則推給莉莉，說人是她找來的；莉莉案發後音訊全無，警方將通知她到案釐清案情。
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