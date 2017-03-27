曾為妻改過 車手拚奶粉錢 被抓了

2017-03-27

〔記者姚岳宏／台北報導〕許姓男子去年擔任詐騙車手被逮，為了即將臨盆的妻子，一度改過自新到超商上大夜班，年初妻子生產完，許男因超商薪水不足支應家計，竟重操舊業，再次淪為詐欺集團車手，2個多月內在大台北地區的銀行、超商ATM，提領上百次詐騙贓款，再遭台北市信義警分局逮捕送辦。

警方調查，該詐騙集團近來多起以「猜猜我是誰」及「盜用line帳號」等手法詐騙案，誘騙被害人轉帳後，再派出車手到台北市忠孝東路附近超商及銀行ATM取款，其中18歲許姓車手提領詐款時，毫不避諱監視器拍攝，還常對著鏡頭撥頭髮，擺出耍帥姿勢。

警方鎖定許男身分，上週前往基隆市逮人，許男見自己取款影像都被拍下，承認犯行並供稱去年加入詐欺集團擔任車手，首次取款就被逮，後來為了即將臨盆的妻子，認真到超商上大夜班，今年初妻子生產完，家裡支出變大，超商大夜班薪水不夠應付，只好重操舊業擔任取款車手。

警方追查，許男每日提領詐騙金額約8萬至20萬元不等，成功提領300萬元以上，每次提領後即交給車手頭，自己可分得數千到上萬元走路工，警詢後將許男依詐欺罪嫌移送偵辦，另持續追查上游詐騙集團。

警方提醒，詐騙集團在招募車手時，均灌輸「工時短、輕鬆好賺」等錯誤觀念，但車手遭查獲並經法院判決有罪確定後，將面臨被害人鉅額民事賠償責任，呼籲民眾勿以身試法。