酒後找代駕 竟飆翻車反受傷
2017-03-27
〔記者許展溢／苗栗報導〕台1線苗栗縣後龍鎮段昨天下午發生1輛白色自小客車自撞翻覆意外，車頭全毀，車內物品四散道路、水溝，駕駛、乘客受到嚴重撞擊，血跡遍佈地上。事後警方調查發現，24歲陳姓車主因喝酒，找了19歲的鄭姓友人幫忙開車，沒想到疑車速過快釀禍，造成2人都受傷。
昨天下午，台1線後龍路段昨天下午陸續傳出有多輛改裝汽車高速行駛，下午約3點42分，1輛白色自小客車在該路段約114K轉彎處自撞護欄，發出猛烈衝撞聲，嚇壞附近居民。
消防隊獲報趕緊派員前往搶救，陳男、鄭男一度受困車內，警方發現，坐在副駕駛座的陳男竟滿身酒氣，先被救出；鄭男則因駕駛座扭曲變形，受困車內半小時才脫困。
警方調查，鄭男疑操作不當，加上高速行駛碰上過彎，導致失控煞車不及，先是衝撞右側路肩水溝駁坎牆後，再撞上一旁護欄，整輛車四輪朝天動彈不得，現場血跡斑斑，零件散落一地。
消防隊指出，陳男、鄭男2人意識皆清楚，身上各有多處嚴重擦傷，手、腳等處骨折，分別送醫院救治觀察。
警方表示，陳姓車主為台中人，確實有喝酒，才會請託鄭男代駕，疑車速過快釀禍。
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