聽到檢察官就照辦 86萬放花圃被騙走
2017-03-27
〔記者王冠仁／台北報導〕賀姓男子接到詐騙集團電話，上當領出86萬元，但詐騙集團為避免派車手取款被逮，要求賀男將錢以「死轉手」的方式，放在賀男家附近花圃，賀男依言「丟包」後起疑，察覺可能遇到詐騙集團，趕回花圃察看時，錢早已被車手取走，警方循監視器逮捕16歲梁姓少年，他供稱錢早已轉交上線，換來2000元酬勞。
16歲車手為2000酬勞被抓
警方指出，「死轉手」一詞源自諜報情蒐工作，意指情報人員先將情資放在某個約定好的地點，再由對方取走，兩方互不碰面，降低當面被逮風險；「活轉手」是指雙方約定好時間、地點，碰面交換情資。
警方調查，57歲賀姓男子本月中接獲詐騙集團電話，「檢察官」聲稱他的帳戶被盜用涉及洗錢案，必須將帳戶款項領出交付監管，「不然就是共犯」，賀男生性純樸，也不常看新聞，頭一次接到「檢察官」電話，嚇得照辦。
賀男依詐騙集團「偵查不公開」原則，前往銀行領錢，編理由騙過行員關懷提問，提領出86萬元後，再依指示將錢用紙袋包好，放在住家附近的花圃。
賀男事後回想「怎麼會有連人都沒碰面的辦案方式？」起疑返回花圃察看，發現錢不翼而飛，且「檢察官」拿錢後斷絕聯繫，他才察覺可能遇上詐騙集團，到附近派出所報警。
警方調閱監視器畫面追查，發現16歲中輟的梁姓少年將錢拿走，循線到少年住家逮人，還發現少年機車內有2張偽造的台北地方法院傳票；少年聲稱，他接受上線指示到指定地點領取「包裹」，領到的86萬已交給上線，他只獲得2000元酬勞，偽造的傳票則是在超商列印。
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