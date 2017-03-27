窮到沒錢回家 白吃白喝還叫6妹陪

2017-03-27

〔記者王宣晴／新北報導〕吳姓男子前晚到新北市三重某卡拉OK店消費，點了6名女侍歡唱飲酒，結帳2400元餐費時，吳男表示錢包掉了，店家氣得報警，員警到場在吳男口袋發現1張撕毀的「返鄉川資」 換票證明，吳男這才坦承身無分文，因工作不順吃霸王餐洩憤，訊後依詐欺罪嫌送辦。

吃霸王餐 吳男被送辦

警方調查，45歲吳男老家在台南，在台北市萬華租屋，打臨時工維生，有多項詐欺前科，是大台北地區專吃霸王餐的慣犯，多次白吃白喝鋃鐺入獄，前晚6時許從北市前往三重大榮街某卡拉OK店消費，一進到店內便表明1人消費，還裝闊叫6名女侍陪唱，點了6瓶啤酒跟下酒菜。

警方表示，吳男歡唱20首歌後要求買單，店家以為遇上好客人，送上2400元的消費帳單，吳男此時佯裝慌張，左拍右摸連稱「我的錢包不見了」，要求店家通融明天再付，店家與吳男素昧平生拒絕，最後因吳男拿不出錢結帳，也找不到親友解圍，只好報警處理。

警方到場後，吳男堅稱自己錢包掉了，裡面還有5000元，員警檢查吳男隨身包後，找到1個空空如也的錢包，吳男此時改口宣稱他有2個錢包，警方找到的是證件包。

吳男說得口沫橫飛，員警意外在吳男外套口袋內發現1疊被撕碎的紙張，仔細拼湊後發現是吳男本月24日在萬華區申請的「返鄉川資」兌票證明，吳男啞口無言，坦承吃霸王餐。

吳男供稱，他從台南北上找工作，但工作不順遂，24日原本打算搭車返鄉，上車前從報紙又看到1個工作機會，因此將兌票證明撕碎，前去找工作，不料找到的卻是工作介紹所，他身無分文根本沒錢給介紹所，才憤而白吃白喝發洩。