窮到沒錢回家 白吃白喝還叫6妹陪
2017-03-27
〔記者王宣晴／新北報導〕吳姓男子前晚到新北市三重某卡拉OK店消費，點了6名女侍歡唱飲酒，結帳2400元餐費時，吳男表示錢包掉了，店家氣得報警，員警到場在吳男口袋發現1張撕毀的「返鄉川資」 換票證明，吳男這才坦承身無分文，因工作不順吃霸王餐洩憤，訊後依詐欺罪嫌送辦。
吃霸王餐 吳男被送辦
警方調查，45歲吳男老家在台南，在台北市萬華租屋，打臨時工維生，有多項詐欺前科，是大台北地區專吃霸王餐的慣犯，多次白吃白喝鋃鐺入獄，前晚6時許從北市前往三重大榮街某卡拉OK店消費，一進到店內便表明1人消費，還裝闊叫6名女侍陪唱，點了6瓶啤酒跟下酒菜。
警方表示，吳男歡唱20首歌後要求買單，店家以為遇上好客人，送上2400元的消費帳單，吳男此時佯裝慌張，左拍右摸連稱「我的錢包不見了」，要求店家通融明天再付，店家與吳男素昧平生拒絕，最後因吳男拿不出錢結帳，也找不到親友解圍，只好報警處理。
警方到場後，吳男堅稱自己錢包掉了，裡面還有5000元，員警檢查吳男隨身包後，找到1個空空如也的錢包，吳男此時改口宣稱他有2個錢包，警方找到的是證件包。
吳男說得口沫橫飛，員警意外在吳男外套口袋內發現1疊被撕碎的紙張，仔細拼湊後發現是吳男本月24日在萬華區申請的「返鄉川資」兌票證明，吳男啞口無言，坦承吃霸王餐。
吳男供稱，他從台南北上找工作，但工作不順遂，24日原本打算搭車返鄉，上車前從報紙又看到1個工作機會，因此將兌票證明撕碎，前去找工作，不料找到的卻是工作介紹所，他身無分文根本沒錢給介紹所，才憤而白吃白喝發洩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 曾入選「全球怪餐廳」「伍角船板」月底收攤
- 穿內搭褲不能登機？這家航空公司超堅持
- 北京一手操弄 推進「寬鬆威權制」瓦解反對勢力
- 沈玉琳健身拚二胎 不攪和紅鞋怨
- 6大墓區、4大景點交管 昨見成效
- 「巴掌嬰」上一軍 林航：像做夢！
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 助弱勢戶修屋 眾人出錢出力
- 柯文哲訪大馬 竟另有要公和媒體捉迷藏
- 單身恐對總體經濟不利 金管會副主委：國安危機
- 美再驚爆夜店槍擊案 1死15傷凶手在逃
- 樂齡組賽客家歌 落拍也不氣餒
- 境外、延畢生納入 大學生總量改變
- 美夜店遭槍襲
- 開季扛9棒安了 梁家榮添自信
- 北水南送 建曾文水庫、南化淨水場聯通管
- 人事動盪士氣低？ 板農總幹事5度難產
- 〈活動看板〉心路齊步走
- 捐出了？政府清查失控 2000億元
- 年輕女力副部長 打造南歐矽谷
- 大聯盟牛棚再亮相 郭泓志今可望上陣
- 大鹿林道東線 落石坍方要當心
- 頂尖技術展演台 一張門票2萬6起
- 一個展覽可改變整座城市 MWC給台灣的啟示
- 苗縣提問20項 海泳嘉年華棄路跑
- 公廁前柚花開 遊客聞香
- 照片別護貝！ 台史博教正確保存法
- SBL》冠軍戰 球迷大家談
- 黑人的臉當靶 范范惡補開球
- 歸仁》守護沙崙農場 路跑合體生態導覽
- 傳摩蘇爾200平民死於空襲 尚無法證實
- 【愛讀書】 《台灣禁書的故事》
- 防彈少年團遭死亡威脅 Apink恩地腰傷送醫
- 方志友豪放人妻 聊房事不設防
- 王若琳換裝超緊繃 為歌迷自討苦吃
- 〈徵文啟事〉網路曬孩子
- 部落貧戶陳姿妤 逆轉變高職師
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 光復新村修污水下水道 民團催生展示館
- 《小檔案》空軍三重一村
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：窮到沒錢回家 白吃白喝還叫6妹陪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分