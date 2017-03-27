父母樸實賣車輪餅 管不動兒

2017-03-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕吳東融的父母在北市經營車輪餅店，在鄰居眼中是單純樸實的生意人，兩老透露，希望兒子能老實工作，「不要搞什麼開班授課講授心靈課程的事」，如今兒子面對法律訴究，兩老感慨說「兒子大了，我們也管不動」，表示一切交由律師處理。

母︰兒精神狀況不佳

吳東融父母的車輪餅店昨提早打烊，吳母說，兒子不常與家裡聯絡，做什麼事也不會跟家裡說，與家人關係並不融洽。她表示，兒子精神狀況不佳，有定期看醫生；但不願回應兒子涉案部分。