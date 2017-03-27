| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

父母樸實賣車輪餅 管不動兒

2017-03-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕吳東融的父母在北市經營車輪餅店，在鄰居眼中是單純樸實的生意人，兩老透露，希望兒子能老實工作，「不要搞什麼開班授課講授心靈課程的事」，如今兒子面對法律訴究，兩老感慨說「兒子大了，我們也管不動」，表示一切交由律師處理。

母︰兒精神狀況不佳

吳東融父母的車輪餅店昨提早打烊，吳母說，兒子不常與家裡聯絡，做什麼事也不會跟家裡說，與家人關係並不融洽。她表示，兒子精神狀況不佳，有定期看醫生；但不願回應兒子涉案部分。

廣告
  • 樸實父母賣車輪餅。（記者徐聖倫翻攝）

    樸實父母賣車輪餅。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：父母樸實賣車輪餅 管不動兒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.