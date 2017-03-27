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暴走男 毆運將、咬警察、踹檢署門

2017-03-27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子阮威迪與翁姓計程車司機發生行車糾紛，阮男持鋁棒毆打運將，還張嘴咬傷到場處理的員警，並用三字經辱罵員警，警方將阮解送基隆地檢署時，他依舊咆哮喧鬧，還把地檢署廁所門板踹壞；基隆地方法院依傷害、妨害公務、侮辱公務員等罪，合併判處11個月徒刑，得易科罰金33萬元。

判決書指出，27歲阮威迪去年8月開車停等紅燈時，誤將排檔桿導入倒退檔，撞上後方計程車的前保險桿，與翁姓運將發生口角，阮男認為翁男口氣不佳，拿出車上的鋁棒狂毆翁男，造成翁男胸部、上臂挫傷，肋骨閉鎖性骨折。

案發到移送 一路發狂

警方趕抵，發現翁男被打趴在地，上前制止阮男，並要他交出鋁棒，阮男不配合且出手毆打警員，支援黃姓警員見狀，將阮男壓制在地，卻遭阮男張嘴咬傷手臂，警方將他帶回派出所時，阮男辱罵員警「沒關係，我一定會記住，╳你娘警察而已，跩個258萬」、「警察講的話能信，狗屎都可以吃」等語，並嗆聲要打電話給前國民黨籍立委謝國樑。

警方隔日下午將阮男移送基隆地檢署法辦，他在地檢署內依舊咆哮喧鬧，甚至將基檢第一候訊室廁所的門板踹壞，被檢察官聲押。

案件移審基隆地方法院，法官認為，阮男傷害翁姓運將及處理案件的警員，也在派出所內出言侮辱公務員，犯意各別行為互殊，應該分論併罰，事後雖與黃姓警員和解，並獲原諒撤告，但傷害翁男部分未和解，依傷害罪判處阮男有期徒刑6個月，另觸犯妨害公務及侮辱公務員罪，分別判處有期徒刑4個月、3個月，3罪合併執行刑11個月，得易科罰金。

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  • 阮男案發時在臉書上打卡表示自己因為打警察，被送到信義派出所。（取自臉書）

    阮男案發時在臉書上打卡表示自己因為打警察，被送到信義派出所。（取自臉書）

  • 阮威迪咬警還踹壞地檢署廁所門，一路上還不忘在臉書上留言「打警察」、「被收押」。（取自臉書）

    阮威迪咬警還踹壞地檢署廁所門，一路上還不忘在臉書上留言「打警察」、「被收押」。（取自臉書）

  • 阮男因為在地檢署踹壞廁所門態度惡劣，被收押，還在臉書po文。（取自臉書）

    阮男因為在地檢署踹壞廁所門態度惡劣，被收押，還在臉書po文。（取自臉書）

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