翁半夜念經 通緝犯鄰嫌吵砍死他
2017-03-27
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區80歲獨居老翁遭砍殺20刀慘死，警方昨凌晨逮獲涉案的52歲傷害通緝犯王清正，他坦承受不了老翁深夜播放佛經、擲筊、敲打牆壁，白天又唱卡拉OK，吵得他無法睡覺，憤而持水泥工專用的榔頭殺人。
80歲獨居陳姓老翁前天上午被房東發現，全裸遭殺害陳屍房間地板上，警方發現屋內有打鬥現象，陳翁頭部及臉部總共遭砍刺20刀。
警方調閱附近監視器並訪查大樓住戶查出，陳翁曾與同樓層隔壁女鄰居的同居人王清正爭吵，鎖定王嫌涉案，昨凌晨零時30分，在小港區大業北路某海產店逮到他，他坦承行凶。
王嫌告訴警方，他與女友承租套房約3個月，住在隔壁的老翁，深夜時常播放佛經、擲筊、敲打牆壁，白天又唱卡拉OK，加上洗衣機運轉聲音很吵，害他無法睡覺休息。
本月23日深夜10時30分，王嫌又被陳翁吵到睡不著覺，憤而找陳翁理論，並毆打他，隨後又返回住處拿著榔頭，朝陳翁頭部猛打約20下，見陳翁不動，再以陳翁衣服塞在門縫，防血液流出門外。
由於死者頭部及臉部疑似刀傷，警方一度懷疑他持刀殺人，但王嫌表示，行凶的榔頭是水泥工專用，一邊扁平，另一邊較尖銳，行凶後將榔頭丟棄在家附近垃圾桶，已被垃圾車運走，警方目前尚未尋獲凶器，全案依殺人罪嫌送辦。
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