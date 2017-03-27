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一兵嫖完搶妓女 警隱瞞身分 軍方主動公布

2017-03-27

花3千買春 搶走5千多元

〔記者黃旭磊、羅添斌、李容萍／綜合報導〕陸軍6軍團志願役王姓一兵，花了3千元與泰籍應召女交易，完事後2人欲共進晚餐，王姓一兵竟當街搶奪應召女的皮包被捕，事後警方未向媒體提及搶嫌是軍人，未料軍方昨主動公布王嫌是軍人，讓警方裡外不是人。

陸軍6軍團53工兵群橋樑營裝備連王姓一兵（29歲，有竊盜、公共危險、過失傷害前科），本月19日透過微信與泰籍莎莎（26歲，化名）約定於左營區性交易，莎莎以自由行名義來台賣淫，2人完事後到賓館附近瑞豐夜市吃晚餐，王嫌竟將莎莎拖倒在地，搶走皮包內現金5421元。莎莎於南屏、新勝路口拉住王嫌並呼救，路人侯姓及鄭姓男子見狀，將王嫌摔倒、壓制在地，新莊所員警趕至逮人。

多項前科 入伍資格引爭議

警方事後僅強調王嫌「失業缺錢」，未提及他軍人身分，不過，陸軍卻在昨午公開王嫌身分，強調王姓一兵於休假期間涉與女子性交易，並搶奪皮包，將召開懲處人評會檢討汰除。

陸軍昨晚表示，本週將請6軍團再檢視王員入伍資格，若違反規定將依法汰除。第6軍團指揮部昨晚強調，王員當初報考志願役士兵，他的報考資格在相關安全查核沒問題。

依據國軍人才招募中心所訂志願士兵的甄選條件，其中規定「曾受有期徒刑以上之刑，或受強制戒治、觀察、勒戒及保護管束等保安處分裁定確定者，不得報考。但獲准易科罰金執行完畢、裁定得易服社會勞動執行完畢、受緩刑宣告期滿未經撤銷，或符合少年事件處理法第83條之一第一項規定者，不在此限」；王員才能通過報考門檻。

左營警方昨晚表示，考量國家行政一體、整體形象，善意隱瞞嫌疑人身分，並非刻意掩飾。

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  • 泰國女以自由行名義來台從事性交易，竟遭王嫌打劫。（記者黃旭磊翻攝）

    泰國女以自由行名義來台從事性交易，竟遭王嫌打劫。（記者黃旭磊翻攝）

  • 王嫌被民眾及警方壓制在地。（記者黃旭磊翻攝）

    王嫌被民眾及警方壓制在地。（記者黃旭磊翻攝）

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