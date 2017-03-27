周旋前妻、正宮、小三 整形名醫豐富情史

2017-03-27

〔記者溫于德／台北報導〕蕭弘道在某知名外科整形診所擔任主治醫師，除周旋於理沙與林女外，元配是30年前結褵的朱姓女子，兩人婚後育有3子，原本看似幸福的婚姻，因蕭男外遇遭妻子發現，夫妻爭吵、家庭失和，朱女甚至在一次開車途中，氣憤將方向盤打偏，造成汽車摔落12公尺深的邊坡，坐在副駕駛座的蕭男全身骨折，險些喪命，朱女僅受輕傷。

據指出，墜崖意外發生於朱女知悉蕭男與理沙外遇後，朱女當時開車載著蕭男往宜蘭旅遊的回程，兩人在車上因蕭男外遇口角，朱女竟用力轉動方向盤，造成車子衝出護欄墜落邊坡，蕭男身受重傷，送醫撿回一命。

知情人士透露，蕭當時迷戀理沙，為了跟朱女離婚，提出「每月給半薪」、「提供北市大直明水路豪宅」的條件，雙方終在99年離婚，蕭不久後迎娶理沙，朱女卻上演「大老婆的復仇」，不時傳訊息騷擾理沙，甚至跟蹤蕭男與理沙，也曾在一次停等紅燈時，強行拉開副駕駛座車門，將坐在車內的理沙毆傷，還咬傷理沙的手，最後朱女幾經思考，選擇放手。

誇張的是，蕭弘道擺平前妻後，付給理沙100萬元，但要求簽下一紙合約，內容提及「男方每週三、五、日可回前妻（指朱女）家過夜，現任太太（指理沙）不得抱怨或阻止」，直到一次蕭多日未回家，理沙致電朱女確認行蹤，才發現蕭不在前妻家，不久週刊拍到蕭進入另名熟女住處，理沙認定這名熟女就是林女。