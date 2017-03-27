藝人告名醫夫外遇 憑「 臉潮紅」敗訴

2017-03-27

〔記者溫于德、鍾智凱／台北報導〕64歲整形名醫蕭弘道，為了跟通告藝人「理沙」張禎庭交往，以「每月給半薪」、「北市大直明水路豪宅」等條件，換取與朱姓前妻離婚，並將張女扶正，未料蕭男疑似與院內林姓女業務又傳曖昧，遭週刊拍到，與林女依偎出遊，且男方面色「潮紅」，張女怒告兩人妨害家庭並求償200萬元，後來對丈夫撤告；林女部分，法官認為僅憑面色「潮紅」的報導及LINE對話，無法證明兩人有踰矩行為，張女舉證不足被判敗訴。

依據週刊報導 證據不足

台北地院判決指出，張禎庭指控丈夫蕭弘道，前年3月遭週刊拍下「吞服不明藥品」後，再與身材窈窕的熟女碰面，舉止有如情侶一般，她認定熟女就是林女。

蕭弘道隔月又被週刊拍到，與林女依偎出遊，且男方面色「潮紅」，又與女方有貼臉的親密舉止，張女認定丈夫與林女超越一般朋友關係。

張禎庭提出丈夫與林女間，互傳充滿性暗示的LINE對話佐證，包括「小弟」、「3P」與「進不去」等內容，推斷兩人有性行為；張女另控訴，林女利用臉書帳號「馬海英」，以錄音傳送模式私訊她，宣稱「曾與蕭共赴汽車旅館發生性關係」、「進展至求婚階段」等，具狀控告兩人妨害家庭並求償。

法院審理期間，蕭弘道表示，林女負責醫院業務工作，即使他出現在女方家也是為談公事，否認婚外情；蕭與妻子張女後來和解，獲撤告。

LINE對話 難認定有性行為

林女則辯稱，雜誌報導不實，無法證明她與蕭弘道間有踰矩關係，且LINE內容斷章取義，雙方透過通訊軟體傳送訊息，蕭私下個性不拘小節，相關對話是蕭為客戶進行私密處緊縮手術後的戲謔用語，用語大膽、辛辣，但不得以此認定雙方發生性行為；林女否認自己就是「馬海英」，也沒有傳送任何文字給張女。

法官認為，雜誌報導無法證明蕭的碰面對象是林女，且用面色「潮紅」來影射女子與蕭有不當交往，純屬撰稿記者片面主觀感受，無法證明被告兩人發生性關係或交往中；另就張女提出的LINE對話，也難憑簡短幾句，認定被告兩人有婚外情。

判決也指出，張女錄下「馬海英」聲音的光碟，經送調查局鑑定後，判定為錄音品質不佳，無法證明「馬海英」就是林女，以張女舉證不足判決敗訴，可上訴。

「理沙」昨未接電話、未回訊息、未回LINE，無法知悉其回應。