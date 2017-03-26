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控妻假空姐還騙婚 水產大亨敗訴

2017-03-26

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年6月，許姓女子到華航空服員罷工現場相挺友人，現場自拍照上傳後，引發網路瘋傳，從事水產業的吳姓分居丈夫看到，在網路上指控許女拜金，「棄子不顧冒充空姐」，2人婚姻是「金錢騙局」，吳男更指控許女為嫁給他，偽簽他母親及陳姓、吳姓證人之名，涉犯偽造文書罪；新北地檢署調查認為許女罪嫌不足，日前將許女予以不起訴處分，許女將對吳男提出誣告。

老婆要反控誣告

對於處分結果，許女在臉書PO文表示，「法院判決下來了…不起訴！我勝訴了…所以到底是誰在說謊？」「那些當初想臉書上留言罵我傷害我的路人，還有什麼話好說？你（妳）們對我的傷害已造成了！」

吳男指控，許女曾在西門町紅包場表演，為了嫁給他，擅自偽簽他母親及陳姓、吳姓2名證人的名字，99年2月再拐他到戶政事務所辦結婚登記；去年11月，他問陳男結婚證書上的簽名是否為親簽？陳男才知道被冒簽。

檢方開庭時，許女供稱，陳姓證人的名字是由本人親簽，吳姓證人是丈夫朋友，她不認識，而吳母的名字確實是她簽的，因當時吳男說會告訴吳母此事，她才會代簽。

檢方認為，吳男最先在空白的結婚證書上簽名，如證人名字遭偽簽，辦理結婚登記時，不可能沒發現；加上吳男去年9月就對許女提告，但去年11月才跟陳姓證人求證簽名之事，時間順序有疑點，認定許女罪嫌不足，予以不起訴處分。

另吳男透過司機臉書罵許女「騙吃騙喝，用小孩索高額贍養費」，檢方認為，所言有事實基礎，並表達對許女離家出走的不滿，不符妨害名譽構成要件，吳男亦獲不起訴處分。

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  • 許女參加華航罷工上傳自拍照，引發網友瘋傳。（取自許女臉書）

    許女參加華航罷工上傳自拍照，引發網友瘋傳。（取自許女臉書）

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