蜜大腿的誘惑 醫師心癢 挨詐10萬

2017-03-26

〔記者邱俊福／台北報導〕35歲王姓男醫師，上週末在臉書遇到1名女子主動搭訕欲援交，因該女PO的人頭照為一雙「引人遐想的蜜大腿」，令王男動心，約定4千元成交，卻被騙往超商買遊戲點數，店員善意提醒，王男卻不領情，花1個半小時跑了8間超商分批買，共被騙10萬4千元，連一面都沒見到，氣得報警。

連一面都沒見到 怒報警

警方說，歹徒化身陌生蜜腿正妹，在臉書主動加王男好友，傳訊謊稱因家庭經濟因素，有兼職援交，全套一次收費4千元，王男禁不起遊說，依指示到超商購買4千元遊戲點數，並將儲值帳號、密碼傳給對方。

對方收到後，卻沒現身，反而要王男加LINE，並表示擔心王男是便衣警察假冒，要求再提供10萬元遊戲點數做為擔保，等見面後確定不是警察，就會全數歸還。

王男再依指示到超商加購點數，有店員好心提醒可能遇到詐騙，但王男不領情，為了避免再引來店員關心，竟花了1個半小時走遍8家超商分批購買，好不容易買足10萬元點數給對方，對方卻仍不肯現身，不斷找理由要求再加碼，王男才驚覺上當並報警。

警方說，蜜大腿或美女照，多是偽造或盜圖，透過臉書、LINE、網路聊天室、交友APP等管道，勾起男性慾望後，再隨機搭訕，製造陷阱。

歹徒會捏造「家境貧苦」等說詞，勾起被害人同情心，要求購買遊戲點數供辨識身分或保證金，才可以見面，若不從甚至會打著黑道名義恐嚇，表示已掌握其個資，若不繼續購買遊戲點數交付，就要讓其身敗名裂或對其家人不利，藉以行騙。