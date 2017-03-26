獨居翁臉挨20刀 全裸坐著慘死
2017-03-26
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市80歲陳姓老翁，昨在8樓租住處全裸、靠著矮櫃坐在地板上死亡，頭、臉遭砍約20處，死亡1至2天，現場未見凶刀，無財物損失，警正全力緝凶。
沒打鬥無財損 疑熟人犯案
警方勘驗，陳翁的頭、臉被亂刀砍殺約20處，下手凶殘，卻未砍破頭骨，且無致命傷，屬於出血性休克死亡，房內無明顯打鬥痕跡，僅電扇部分損壞，老翁的錢包、手機與其他財物都無損失，警方懷疑凶手是「交往對象或熟人」。
兒女未同住 5天前才聚餐
警方調查，陳翁在苓雅區福德三路的租住處大樓，整棟為出租店面及單人套房，無管理員，也未安裝監視器，陳翁獨居在此1年多，本月20日他和兒女聚餐，並無異狀。
昨天上午9點40分，林姓房東在8樓打掃走廊時，從門縫看到陳翁房內有血跡，房東推開房門，赫見陳翁全裸坐在地板上靠著矮櫃，頭部重創，滿地血跡。警方指出，老翁是聯結車司機退休，身體硬朗，妻子已過世，陳翁1年多前自行租屋，子女約半個月探望1次，也會電話聯繫。
晚間擲筊 曾引樓友不爽
警方表示，案發8樓有5間單人套房，都已住滿，每間約5坪，都有浴廁及簡易爐具，從樓梯、電梯通往套房區，還有1道門上鎖區隔，這2天其他房客都未發現異狀。
老翁為何全裸而遭砍死？疑雲重重。據悉，老翁在房內供奉神明，常在晚間擲筊，曾有房客無法忍受噪音，與老翁爭吵，與此有無關連？警方將過濾。
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