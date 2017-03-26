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要錢又要性 一定是邪魔歪道

2017-03-26

〔記者黃佳琳、李雅雯／綜合報導〕高市2少女遭假道士騙去賣淫，宗教學者與警方一致指出，正派的宗教不會用「財」與「色」做代價才肯幫助信眾，對方裝神弄鬼搞了半天，若開口需索財、色，一旦聽到這兩類關鍵字，快閃就對了！

台北城市科技大學通識中心教授、宗教學者江燦騰表示，這個案例是很典型的神棍犯罪模式，先讓受害者心生畏懼，再藉此從中獲得錢財或是性。

江燦騰說，一般人只要遇到宗教要求付出錢財或身體，百分之百都有詐，所謂的「下降頭」也是黑巫術，都不是正派事物，都要提高警覺。

江燦騰指出，台灣人很怕鬼、也怕運勢不好，這就常常成為有心人士操弄心理的方式；只要有人打著宗教名義，自稱要錢、要性才能解決問題，一定是假的，千萬不要上當。

旗山警分局偵查隊副隊長柯麗芬指出，神棍冒用正神的名號，用驅邪、祈福或聲稱有靈力的法器，使人以為真有靈異或通鬼神，讓人心生恐懼，以達其不法之目的。

柯麗芬表示，要求以任何方式進行身體接觸，例如：親吻、撫摸、口交、乳交、肛交或任何與「性」有關的行為，都不能改運、消災、解厄；也千萬不要隨便服食香灰、符水或不明藥物、其他食物。民眾若遇宗教神棍，一定要報警，以免又有無辜者受害。

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  • 高市2名少女夜遊忠烈祠後，被假道士騙說她們被軍魂挑中當老婆，因而懷了鬼胎。（記者黃佳琳攝）

    高市2名少女夜遊忠烈祠後，被假道士騙說她們被軍魂挑中當老婆，因而懷了鬼胎。（記者黃佳琳攝）

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