「被20隻鬼性侵」假道士騙2少女賣淫打鬼胎
和前妻聯手犯案 雙雙被重判
〔記者黃佳琳／高雄報導〕以撿骨為生的「土公仔」林信學，騙2名少女「妳們被軍人亡魂看上，不讓我作法就會橫死」，趁機性侵，又藉口他可協助以找人做愛的方式「打掉鬼胎」，2名少女嚇傻，被林男和前妻載去接客2次；橋頭地院近日依略誘罪、兒少性剝削防制條例，將林信學重判14年半徒刑、前妻11年徒刑。
夜遊忠烈祠不舒服 跑去拜拜
判決指出，去年6月24日晚上，少女圓圓、萱萱（皆化名）和友人去高市忠烈祠一帶夜遊，回家途中，圓圓身體不舒服，2女向友人求助，被認為疑似中邪，帶她們去一家廟宇參拜。
土公仔冒道士 唬被軍魂看上
當土公仔的林信學在廟中見2女可欺，假冒道士現身，鬼扯忠烈祠的軍人亡魂看上2女，若不隨他回家作法，性命堪憂。
2女嚇得臉色發白，被林信學帶到當按摩女的前妻住處安頓，林連續3晚帶2女到公墓作法，直到天亮，2女被搞得精神不濟，林嫌又自稱是「東嶽大帝」化身，裝神弄鬼，焚香作法、唱牽亡歌、揮黑令旗、亮靈異照片、唸唸有詞，花招盡出，把公墓現場氣氛搞得很恐怖。
離間2少女 騙是閨密下降頭
2女惴惴不安，林嫌突然厲聲斥罵圓圓，再一腳踹翻她，逼她承認「曾吸毒、賣淫」，再逼她招認「曾對萱萱下符咒、下降頭」，圓圓明明沒做，卻因恐懼而俯首稱是，萱萱一聽，誤會遭閨密下毒手，害她「被20隻鬼性侵」而懷有鬼胎。
誘2少女賣靈肉 供自己花用
一番折騰後，林嫌見無知少女已服服貼貼，再指她們必須與男人做愛，才能打掉腹中鬼胎，爭取活命，而2女已嚇破膽，對林嫌百依百順，林嫌遂通知前妻仲介2名嫖客，一男與萱萱做「全套」支付3000元，另一名男子與圓圓做「半套」付1400元。
警追查失蹤人口 救出2少女
但2女夜遊後就失蹤，家屬第一時間報警，警方循線鎖定林信學涉有重嫌，跟監林嫌，在一家飯店前找到2女，並逮捕林嫌和前妻。2名嫖客因不知2女未滿16歲，檢方偵結後予以不起訴處分。
橋頭地方法院審理時，林信學和前妻都否認涉案，合議庭法官拿出前妻與嫖客的LINE對話，2女的朋友也作證是林信學帶走2女，且2女手上握有林嫌作法自稱「東嶽大帝」的錄音，戳破林嫌謊言，全案可上訴。
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標題：「被20隻鬼性侵」假道士騙2少女賣淫打鬼胎
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