女兒要手機 爸爸偷給她

2017-03-26

〔記者洪定宏／高雄報導〕林姓男子有毒品及詐欺前科，因就讀國小的女兒吵著要智慧型手機，他竟從早餐店偷走老闆娘的手機，帶回家給女兒；當警察找上門，林男臉面無光，只好對女兒謊稱：「手機是借來的，該還別人囉！」員警感慨：「何必打腫臉充胖子？」

高雄警方指出，本月21日上午接獲早餐店老闆娘報案，指她的手機遭竊，警方調閱監視器畫面，一看就認出是經常出入派出所的林嫌，隔天通知他到案。

林嫌辯稱，他從事臨時工，收入不穩定，買不起智慧型手機，因女兒吵著要，見早餐店老闆娘忙於招呼客人，才趁隙偷走，警察上門時，女兒正在玩手機遊戲，他無奈謊稱：「手機是借來的，該還別人囉！」

警方指出，林嫌曾因毒品案被捕，告誡他千萬不要再買毒品，好好工作存錢，不要以偷竊方式，打腫臉充胖子，訊後仍依竊盜罪函送法辦。