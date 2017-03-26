殺妻女再自刎「最近工作壓力大」

2017-03-26

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街早餐店劉姓老闆，前天持麵包刀砍妻、女後自刎。劉男傷勢穩定後，昨天首度面對警方詢問，他供稱是工作壓力大，情緒不穩才會犯案，外傳他是因不滿妻子投資慘賠600多萬元才行凶，劉男否認，指他經濟狀況良好，無欠債。

劉男大女兒臉上有一處傷及嘴唇的刀傷，經醫院縫合後，已趨穩定，不再流血，她昨天首度面對警方詢問，表示並不清楚父親為何突然抓狂殺母，也不知父母的財務狀況。

警方續問：「劉男近來有無異狀？」劉男女兒指出，父親最近精神狀況不佳，常自言自語、傻笑，媽媽才會叫他去掛號看精神科醫生。

至於傷勢嚴重的劉妻，經基隆長庚醫院長達13小時急救、縫合，生命跡象雖已相對穩定，但仍在加護病房救治，目前無法接受偵訊。

求警不要再問 迴避動機？

警方為釐清劉男砍妻、女動機，數度追問劉男，劉男被問煩了，還要求警方不要再問了，似乎有意迴避動機。警方將擇日再詢問釐清。