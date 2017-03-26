| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團影響北台灣濕冷 明天清晨低溫下探12度
 首頁 > 社會

殺妻女再自刎「最近工作壓力大」

2017-03-26

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街早餐店劉姓老闆，前天持麵包刀砍妻、女後自刎。劉男傷勢穩定後，昨天首度面對警方詢問，他供稱是工作壓力大，情緒不穩才會犯案，外傳他是因不滿妻子投資慘賠600多萬元才行凶，劉男否認，指他經濟狀況良好，無欠債。

劉男大女兒臉上有一處傷及嘴唇的刀傷，經醫院縫合後，已趨穩定，不再流血，她昨天首度面對警方詢問，表示並不清楚父親為何突然抓狂殺母，也不知父母的財務狀況。

警方續問：「劉男近來有無異狀？」劉男女兒指出，父親最近精神狀況不佳，常自言自語、傻笑，媽媽才會叫他去掛號看精神科醫生。

至於傷勢嚴重的劉妻，經基隆長庚醫院長達13小時急救、縫合，生命跡象雖已相對穩定，但仍在加護病房救治，目前無法接受偵訊。

求警不要再問 迴避動機？

警方為釐清劉男砍妻、女動機，數度追問劉男，劉男被問煩了，還要求警方不要再問了，似乎有意迴避動機。警方將擇日再詢問釐清。

廣告
  • 早餐店老闆持麵包刀，狠心殺害老婆、女兒後自刎，社區民眾買早餐，驚恐見3人倒臥血泊，血跡斑斑。（記者林嘉東攝）

    早餐店老闆持麵包刀，狠心殺害老婆、女兒後自刎，社區民眾買早餐，驚恐見3人倒臥血泊，血跡斑斑。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工作壓力 殺妻女再自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：殺妻女再自刎「最近工作壓力大」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.