拿著安毒登機 玻璃師傅被逮毒癮發作

2017-03-26

〔記者陳恩惠／台北報導〕留著一頭金色捲髮、戴著白框眼鏡的陳姓男子，前天欲從台北搭機到金門，卻大剌剌地將安非他命放在小磁碗內提在手上，通過松山機場安檢線時，X光檢查儀顯示行李有異，請他開箱查驗時，陳男突情緒崩潰失控，不斷抓著頭髮、蹲地連連直呼：「為什麼？」安檢人員雖未在行李內發現違禁物品，卻查到他手上的8公克安毒、燈泡吸食器及數支吸管等證物。

警訊時，34歲陳嫌疑毒癮發作，開始胡言亂語，不斷重複說：「毒品是我生出來的。」連身上的3萬元也說：「錢是我生出來的！」更拒絕透露去金門的動機，航空警察局台北分局依毒品罪送辦。

警方調查，陳嫌是玻璃師傅，他前天原訂搭乘遠東航空上午9時20分的班機飛往金門，8時50分過安檢線時，被X光儀察覺行李有異攔下盤查。

航警說，陳男當場向安檢人員追問：「為什麼要檢查我的行李？」企圖阻撓，眼尖的安檢人員在他手提塑膠袋內，看到4支長短不一、腐蝕燒融過的怪異吸管，懷疑是毒品吸食器接頭，取出向他詢問時，陳嫌開始煩躁地抓著頭髮裝傻。

安檢人員見狀，先請陳嫌拿著行李箱走到安檢線的後端，並再次要求他打開行李箱受檢，陳嫌突然雙手抱頭蹲下，對著地面喃喃自語長達1分鐘；安檢人員又上前要求，陳嫌三度懊惱地抓頭髮蹲下又起身，不願打開行李箱而僵持，直到安檢人員安撫10餘分鐘，飛機都快起飛了才甘心受檢，最後被查獲安毒。

萬一陳嫌是在飛機上毒癮發作而「鬧機」要怎麼辦？航警局表示，若是如此，機長會選擇最近的機場降落，同時通報當地機場的航警人員上機處理，不過，我國尚未發生這類情形。