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虎爸一句滾出去 兒20年不回家

2017-03-26

〔記者王捷／台南報導〕現年50歲的陳姓男子，20年前與父親口角，父要他滾出家門，陳男負氣出走，3年前陳父過世，陳男被警尋獲也未奔喪，他的8旬老母近日健康走下坡，再報請警方協尋，南市警五分局警員鄭嘉德找到陳男，告訴他「你只剩母親可以盡孝道了」，陳男紅了眼眶，這才回家，暌違20年的母子重逢，雙雙含淚哽咽，陳男也為亡父上香。

只剩母親可盡孝 警解心結

據了解，陳家原住台北，陳父是職業軍人，陳男義務役退伍後在工廠當技術員，當年勞動環境不好，陳男因而常換工作，陳父不滿，批評兒子「沒有責任感」、「對人生沒規劃」、「這輩子沒出息」等等。

陳男認為父親不了解他的工作環境，雖頻頻解釋，卻被視為忤逆，陳男30歲那年，又因換工作而與父大吵一架，父親罵他「不孝子」要他滾出家門，慈母苦口婆心挽留兒子，但陳男負氣收拾行李離家。

3年前，陳父病危，母親盼父子和解，報警協尋兒子，警方找到陳男，但陳男不希望被家人找到，要求警方勿向家人透露行蹤，警方只能尊重他的意見，亦未告知其父已臨終。

而陳母因丈夫走了，兒子又下落不明，近年得了憂鬱症，健康逐漸走下坡，讀到媒體報導五分局「尋人高手」鄭嘉德，於是跨區拜託鄭員幫她找兒子。

50歲終返家 為亡父上香

鄭嘉德說，很多失蹤人口不難找，難的是如何讓他們敞開心胸返家，他找到陳男後，交談中得知，他很後悔沒有在父親臨終前返家，於是告訴他，父親走了，已經來不及，如今母親老了，應該趁這時對母親盡孝道，如今已50歲的陳男紅了眼眶，於是回家為亡父上香，母親哽咽對兒子說：「回來就好…。」

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  • 台南市警五分局警員鄭嘉德一句話，勸離家出走20年的男子回家盡孝。圖為台南市警五分局外觀。（記者王捷翻攝）

    台南市警五分局警員鄭嘉德一句話，勸離家出走20年的男子回家盡孝。圖為台南市警五分局外觀。（記者王捷翻攝）

  • 因為警察一句話，讓陳男打開心房，睽違20年後返家，為亡父上香。（記者王捷翻攝）

    因為警察一句話，讓陳男打開心房，睽違20年後返家，為亡父上香。（記者王捷翻攝）

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