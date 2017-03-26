虎爸一句滾出去 兒20年不回家
2017-03-26
〔記者王捷／台南報導〕現年50歲的陳姓男子，20年前與父親口角，父要他滾出家門，陳男負氣出走，3年前陳父過世，陳男被警尋獲也未奔喪，他的8旬老母近日健康走下坡，再報請警方協尋，南市警五分局警員鄭嘉德找到陳男，告訴他「你只剩母親可以盡孝道了」，陳男紅了眼眶，這才回家，暌違20年的母子重逢，雙雙含淚哽咽，陳男也為亡父上香。
只剩母親可盡孝 警解心結
據了解，陳家原住台北，陳父是職業軍人，陳男義務役退伍後在工廠當技術員，當年勞動環境不好，陳男因而常換工作，陳父不滿，批評兒子「沒有責任感」、「對人生沒規劃」、「這輩子沒出息」等等。
陳男認為父親不了解他的工作環境，雖頻頻解釋，卻被視為忤逆，陳男30歲那年，又因換工作而與父大吵一架，父親罵他「不孝子」要他滾出家門，慈母苦口婆心挽留兒子，但陳男負氣收拾行李離家。
3年前，陳父病危，母親盼父子和解，報警協尋兒子，警方找到陳男，但陳男不希望被家人找到，要求警方勿向家人透露行蹤，警方只能尊重他的意見，亦未告知其父已臨終。
而陳母因丈夫走了，兒子又下落不明，近年得了憂鬱症，健康逐漸走下坡，讀到媒體報導五分局「尋人高手」鄭嘉德，於是跨區拜託鄭員幫她找兒子。
50歲終返家 為亡父上香
鄭嘉德說，很多失蹤人口不難找，難的是如何讓他們敞開心胸返家，他找到陳男後，交談中得知，他很後悔沒有在父親臨終前返家，於是告訴他，父親走了，已經來不及，如今母親老了，應該趁這時對母親盡孝道，如今已50歲的陳男紅了眼眶，於是回家為亡父上香，母親哽咽對兒子說：「回來就好…。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 獨家》2少女誤信被鬼強姦 幫假道士賣淫賺錢打鬼胎
- 拿著安毒登機 玻璃師傅被逮毒癮發作
- 控妻假空姐還騙婚 水產大亨敗訴
- 「被20隻鬼性侵」假道士騙2少女賣淫打鬼胎
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 三月瘋媽祖 這群人比五月天迷更瘋狂
- 破天荒 論文造假 將追回學術獎、獎金
- 大港開唱 陳菊率樂迷登南霸天
- 外埔漁港太陽能板 疑被蓄意破壞
- 大甲媽明抵新港 上午起交管
- 歐盟「團結峰會」英相缺席
- 余文樂挑戰躁鬱症 天天保持壞心情
- 直接修民法…學者：一步到位 節省司法資源
- 10秒結束！ 「大甲媽」遶境到彰化 傳出10人互毆
- 大甲媽不到12點通過民生地下道 原因是...
- 兒童節不推「大下課」 北市府：各校自主
- 「神級」賢拜同隊 神全經典奇緣
- 中客自由行人數回升 比國旅走入更偏鄉
- 復興區千島櫻綻放 花期到4月上旬
- 中信雙文 投手「薪」雙雄
- 「找回民眾信賴」民間司改會推陪審制
- 新聞幕後》日本正在形成新常態
- 竹市茄苳國小運動場 整修變「遊樂場」
- 美退中進 中企入美後院投資墨西哥
- 說不動自家人 川普萊恩雙輸
- 《一週大事》3月19日至3月25日
- 洪慈庸促銷后里高麗菜 民眾捧場
- 「集集」如律令 富邦5顆首球到齊
- 自由廣場》李永得「官威」 港人好羨慕
- 春雨少河床乾 華山螢火蟲恐遲到
- 台東市辦環保市集 只花600元
- 貨輪走私紅嘴相思鳥 二級保育類 133隻全撲殺
- 周芬伶／【荼蘼九○】女子之月
- 台塑化本週汽油降2角 柴油3角
- 莎莉賽隆《玩8》超駭 不怕被偷裸照
- 童趣12生肖壁畫 台中南屯新亮點
- NBA單季三分球前三席 又被柯瑞壟斷
- 與柯P的關係？ 民進黨秘書長以7字名言答...
- 冷氣團影響北台灣濕冷 明天清晨低溫下探12度
- 【朵朵小語】不能被取代的
- 嬉皮虎爸好屌 《大隊長》神奇滿座
- 北市校園腹瀉通報 比去年同期多4倍
- LPGA起亞菁英賽》66桿稱霸round2 錢珮芸衝上第8
- 74年好交情 8旬爺爺作伙健走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：虎爸一句滾出去 兒20年不回家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分