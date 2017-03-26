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偷iPad還開直播 衛星定位逮賊

2017-03-26

賊嗆有種就來 我等你們

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市西門町一家髮廊，10日遭3名竊賊入侵，偷走現金和多項3C用品，竊賊得手後，竟大膽用偷來的iPad開直播，失主正妹設計師Miu Miu發現，氣得大罵：「把我的電腦（iPad）還給我！」署名「莊善竹」竟反嗆：「有種就來，我在這裡等你們。」Miu Miu於是利用手機軟體定位，警方據報趕至逮獲一對夫妻賊，同夥「莊善竹」則逃逸。

10日凌晨2點多，北市武昌街的PS國際髮型髮廊被3賊闖入，大肆搜刮，偷走8000元現金及電腦、相機、平板電腦，損失16萬多元。

稱在饒河夜市 定位在板橋

店家氣得將行竊過程影片放上臉書，提醒同行注意。23日凌晨，髮廊員工發現有人用Miu Miu失竊的平板在臉書開直播，紛紛在直播上留言嗆賊：「東西還來，小偷！」臉書上署名「莊善竹」的男子竟在直播中囂張反嗆：「我們在饒河夜市，有種就來，我在這裡等你們！」

因Miu Miu在平板和手機都設有定位APP軟體，開啟後可根據iPad發出連結基地台的訊號，追蹤位置，誤差不到百公尺。髮廊3名女員工扮起柯南，趕到「新北市板橋區重慶路」的訊號位置搜尋，果然在麥當勞發現3名竊賊正在大玩手機。

失主正妹3友人蒐證逮人

Miu Miu的3名女友人暗中蒐證並報警，期間「莊善竹」要離開，她們不敢阻攔，等警方趕到時，逮捕綽號「阿達」的25歲范男、綽號「Smile」的21歲林女，2人是夫妻，現場起出髮廊遭竊的iPad及手機。

嫌犯另涉8起機車竊案

警方調查，3嫌另涉板橋8起偷竊機車案，先將落網2名嫌犯依竊盜罪函送，並追緝在逃「莊善竹」。

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  • 手機定位指出嫌犯位置。（記者劉慶侯翻攝）

    手機定位指出嫌犯位置。（記者劉慶侯翻攝）

  • 疑為嫌犯「莊善竹」的男子在把玩手機被蒐證下畫面。 （記者劉慶侯翻攝）

    疑為嫌犯「莊善竹」的男子在把玩手機被蒐證下畫面。 （記者劉慶侯翻攝）

  • 正妹設計師Miu Miu。（記者劉慶侯翻攝）

    正妹設計師Miu Miu。（記者劉慶侯翻攝）

  • 警方到場逮捕獲涉嫌的范姓夫妻檔。（記者劉慶侯翻攝）

    警方到場逮捕獲涉嫌的范姓夫妻檔。（記者劉慶侯翻攝）

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