2017-03-25

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000028期大樂透，頭獎摃龜。昨晚開獎的第106000071期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落台南市東區生產路269號「富全彩券行」、苗栗縣通霄鎮福德路77號「允贏彩券行」。