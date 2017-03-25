酒後口角 菜刀斷好友手指、腳筋

2017-03-25

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子張景泰與好友葉姓國術師共5人去KTV唱歌，張男酒醉後，不滿葉男仗著會拳腳功夫，找人比腕力，2人口角，張男認為葉男很臭屁，竟持菜刀朝葉猛砍，葉的左小指及右腳筋遭砍斷，警方逮捕張嫌，葉男經緊急送醫縫合，接回斷指。

警方說，48歲無業的張景泰，與62歲國術師葉男，在酒伴顏姓工程師邀約下，前往板橋區民權路KTV喝酒，昨晨4點50分，酒醉的張嫌，不滿葉男找人比腕力，認為是在取笑他沒力氣，覺得葉男臭屁，2人發生口角，張嫌憤而到廚房拿刀砍殺葉。

葉男痛得倒在沙發上，張嫌還猛砍他的右腳筋，葉忍痛起身搬桌子抵擋，酒醉的張嫌殺過癮後，憤然離去，他持刀走在騎樓時，被警力壓制，張嫌酒測值0.75毫克，當場被逮。

張嫌清醒後供稱，當時2人起口角，葉男掏出2支螺絲起子要刺他，友人制止才停手，他氣憤難耐，才拿刀砍人；同行友人則說，並沒看到葉男拿出螺絲起子，懷疑張嫌為脫罪亂扯，警方將待葉男傷勢穩定後，釐清全案，先依殺人未遂罪嫌，將張嫌移送法辦。