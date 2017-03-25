國手教練車禍殞難 新明國中手球隊含悲奮戰
2017-03-25
〔記者洪定宏、周敏鴻／綜合報導〕手球國手邱佩雯22日晚間幫隊員買礦泉水時，不幸被中壢客運公車撞死，邱佩雯是桃園市中壢區新明國中手球隊的義務教練，該校手球隊南下高雄比賽，隊員們昨全力奮戰，想藉此告慰教練在天之靈，惜以2球之差落敗。
邱佩雯在新明國中擔任義務教練約4年，手球隊員幾乎來自新明國小，她又是新明國小校友，也在母校擔任助理教練，幾乎所有國中隊員都是她看著長大的。
「全國師生盃暨中等學校手球錦標賽」昨起至29日，在高雄市小港國中舉行，新明國中手球隊男女學生共31人，前天抵達高雄。
新明國中女子組昨首場比賽，迎戰新北市漳和國中，上半場開始沒多久，新明先馳得點，雙方互有領先，上半場6比6打成平手。下半場新明一度落後，學生全力反攻，打成11比11平手，惜終場以11比13落敗。
新明國中手球隊昨以2球之差落敗，未來還有2場初賽，仍有晉級複賽機會；校長郭玉承說，隊員們很想拿到好成績來告慰邱佩雯的在天之靈，所以壓力大、打球時過於心急，會持續對隊員心理輔導，希望發揮水準、表現更好。
家長則說，不希望學生受訪，是避免勾起傷心事，引發情緒波動，並強調邱佩雯是「很棒的教練、親力親為、盡心盡力」。
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