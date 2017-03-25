國三女摔出公車亡 查曲手門樞為何滑脫
〔記者吳政峰、林嘉東、林欣漢、鄭瑋奇／綜合報導〕15歲蘇姓國三女學生前天搭基隆客運回新北瑞芳途中，客運車過彎時卻「超速」，蘇女重心不穩跌落階梯，「撞開車門」摔出而死，基隆地檢署檢察官昨勘驗車體，確認固定於門軸的曲手門樞「滑脫」，但為何鬆動？是否事發前就已滑脫？將交由第三公正單位鑑定釐清。
「大餅」錄到公車超速行駛
據悉，客運車的數位行車紀錄器（俗稱大餅），測到事故前幾秒的時速達72公里，高於該處限速的50公里。基隆客運副總經理黃治淮表示，數據顯示當時平均車速60公里，為求慎重，已請檢方把數據送交鑑定單位調查。
至於客運車陳姓司機，昨依業務過失致死罪以五萬元交保。
前天下午5時許，蘇女與妹妹、2名同學搭客運回瑞芳，客運車在蘇女家門前停下，供1名乘客下車，再開了200米，遇彎度約150度的左彎道，站在中門旁的蘇姓姊妹，疑遭離心力甩倒，跌落階梯，靠近門的蘇女，左手雖拉著門的上曲手，仍向後仰倒，背部撞擊門扇下方，誰知車門一撞就開，蘇女從縫隙滾下車，遭右後輪輾死。
據車上監視器與證人指述，檢警初步認定，意外發生時「同學並未嬉鬧」。基檢昨勘驗車體結構零件、調閱車內監視器，並調來同型車到場比對。
檢方發現，連接門軸與門扇的上下曲手，正常應平行對稱，經撞擊後，原固定於門軸上的曲手門樞出現滑脫，下方曲手移位幅度比上方大，門縫呈上窄下寬的A字型態樣，門軸亦變形。
基檢表示，是否有螺絲鬆脫、設計不當、機械故障等因素，都待鑑定報告出爐才能釐清。
蘇女的妹妹告訴家人，她跌倒後想拉姊姊一把，沒想到門會打開，根本來不及救人，非常自責。蘇父不解，才3、40公斤的小女孩，如何撞開緊閉的車門？直言「就算三個人猛推車門，也不應打開」。
基客：女撞出隙縫 致掀門
基隆客運副總經理黃治淮回應，車輛僅出廠1年，屬「復康巴士」，畫有黃黑線的禁區是「輪椅升降區」，不得站人，平時不會開啟，一般公車門邊也不建議站人。家屬可先獲400萬元的保險賠償，將盡力和解，並協助治喪。初估可能肇因是，蘇女撞上門時，推出一點隙縫，風切壓力順勢灌入掀開門，但仍待司法調查。
台北區監理所所長李應當表示，同類型的車，全國仍有7輛，昨已全面體檢，均無問題。
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