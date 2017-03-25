「粉紅收屍隊」 施媚術騙老榮民獻積蓄

2017-03-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕單身榮民遺產被詐乾的案件層出不窮，最有名的莫過於「粉紅收屍隊」，也就是來自中國的女子，相準「風中殘燭」的老榮民，陪伴他走完人生最後一哩路，辦完後事，榮民所有積蓄全入她口袋，這些中國女一嫁再嫁，遊走於榮民之家，媚術、詐術齊施展，老榮民無不「心甘情願」獻上一生積蓄，類似案例太多，連警方也使不上力，「粉紅收屍隊」名聲不脛而走。

女共匪坑殺 「造化弄人」

曾有名88歲的老士官，回中國探親，回台身邊就跟著26歲的美嬌娘，鄰居問士官長「怎麼認識的？」原來吃一頓飯就認了「乾女兒」，鄰居都知乾女兒的意圖，但士官長毫不在意，結果該名士官長死後，2000萬遺產就落入乾女兒口袋。

這些戎馬一身的老榮民，當年「打共匪」渾身是膽，結果到老，還是被「女共匪」坑殺精光，退輔會人員搖頭說，「造化弄人」。

山寨版親屬 退輔會追回錢

為杜絕不肖人士假借榮民的親屬詐領遺產，退輔會從100年開始，派人到中國「明查暗訪」，結果發現許多往生榮民的親屬都是「山寨版」，第一年就追回台幣4000多萬、黃金2.3公斤。