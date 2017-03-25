榮民服務專員 搾乾單身榮民遺產
2017-03-25
〔記者顏宏駿／彰化報導〕前台北縣（改制前）榮民服務處專員蔡明哲，負責處理榮民遺產，卻勾結友人燕文俊，偽造債權憑證及法院裁定債權證明，訛詐12名身故榮民的遺產，不到1年詐得1770萬元「死人錢」朋分，直到中國的家屬發現「遺產怎麼都拿去還債？」來台奔喪時向嘉義縣調查站檢舉，醜聞才爆開。
鎖定無繼承者的孤單老人
但蔡明哲獲得交保後，立即潛逃至中國，目前被通緝，同夥燕文俊涉貪污罪昨被判刑4年，並沒收犯罪所得867萬元。
判決書指出，蔡明哲（55歲）原是台北縣榮民服務處（今新北榮服處）專員，專門負責轄內身故單身榮民遺產的管理，和積欠債務的償還業務。
偽造債權證明 優先領走財產
有關身故榮民的財產，依「國軍退除役官兵死亡無人繼承遺產管理辦法」，若已知有債權人，須陳報上級，並催告當事人請領，請領須檢附相關債權證明。
蔡明哲得知許多單身榮民死後，遺產無人請領，竟然勾結朋友燕文俊（56歲），由燕尋找己故的榮民作為人頭帳戶，偽製法院債權憑證。
所有文書經蔡明哲蓋章後，組長、科長、處長未察覺有異，也核實蓋印，蔡、燕再從人頭帳戶取得「死人錢」平分，92年8月起，不到1年就A了1700多萬元，12名已故榮民受害，許姓榮民被詐330萬元最多。
家屬發現疑點 揪2害蟲
有名受害榮民曾回中國探親，向家屬提及︰「我身邊還留有一些錢，若我過世，就分給家人吧！」其妹來台奔喪，卻發現遺產都被拿去償債，覺得蹊蹺，便向嘉義縣調站報案，該站揪出蔡、燕聯手坑「死人錢」，2人坦承不諱，交代出犯罪所得，後來獲交保，但蔡明哲立即潛逃中國躲匿迄今。
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