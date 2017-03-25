擁92公斤安毒 毒梟這回被收押禁見

2017-03-25

〔記者陳慰慈／新北報導〕刑事局查獲男子徐聖傑涉嫌將92.14公斤安非他命走私至日本，新北地檢署向新北地院聲押禁見，法官卻裁定無保請回，徐男變裝潛逃，引發社會譁然，檢警21日再次逮捕徐男，同一天高等法院撤銷裁定，發回重裁，檢警發現，徐男另因施用毒品被判刑7月確定，先將他發監執行，昨二度召開羈押庭，法官這次裁准。

警方本月6日在新北市新莊區一處倉庫，查獲9組金屬電磁模具內藏有180包安毒，重達92.14公斤，現場逮捕28歲徐聖傑及其妻黃意霖，發現徐找黃子耀、黃昱晟兩名無毒品前科的友人負責報關，計劃走私毒品至日本，兩名黃姓男子並先赴日準備接運。

新北地院昨表示，徐男雖因施用毒品案入監，仍可對外通信、接見，加上他坦承運輸毒品未遂罪嫌，共犯黃昱晟雖已收押禁見，黃子耀卻是交保並限制住居、限制出境、出海，但本案還有更高階層共犯未到案，徐男供稱，曾打電話要黃昱晟聯絡該名高階層共犯，考量徐男與該名共犯有從屬關係，雙方恐透過他人勾串，因此裁准羈押禁見。

檢方指出，發監執行與羈押是兩種不同的程序，並非可互相「替代」的手段，檢方如認為嫌犯有羈押禁見必要，縱使其有他案要執行，通常還是會選擇先就本案聲押，因發監執行「無法限制被告對外通訊」，恐無法避免嫌犯串證。