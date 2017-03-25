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踩到「馬勝吸金」錢坑 疑悲劇之始

2017-03-25

〔記者陳慰慈／新北報導〕馬勝集團吸金近140億元，新北地檢署104年偵結起訴，依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，起訴馬勝集團台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑等13人。

起訴指出，102年3月起，張金素等人誆稱母公司是在那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股，從事全球外匯、黃金交易平台及採礦，以操作外匯高獲利為餌，利用老鼠會、網路宣傳，在全台辦說明餐會，並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對，誘使投資者拿出1000至3萬美元，宣稱可月收3%至8%配息，換算年息最高達96%，除固定分紅，會員有業務獎金，18個月就能拿回本金出場。

檢調調查，馬勝集團透過馬來西亞籍的黎桂連，將30億元現金匯往馬來西亞、新加坡等地，以藏匿犯罪所得，2年吸金139億7255萬餘元，初估有2000人受害。

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