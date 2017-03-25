妻投資賠600萬… 夫砍她殺女兒再自刎
手術13小時 3人保住命
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街一家早餐店的劉姓老闆，疑因不滿妻子投資「馬勝金融集團」及期貨而慘賠5、600萬元，昨突持麵包刀砍妻子、大女兒後自刎，劉妻頸部一刀傷及氣管，經過13小時搶救，情況已相對穩定，劉男與女兒經縫合手術也無生命危險。
夫身心狀況差 曾想就醫
警方調查，53歲的劉男無精神科病史，也沒家暴紀錄，但最近幾天精神異常，無故傻笑、自言自語，甚至碎碎念，劉妻前天要他去看精神科醫生，他當天沒掛到號，預約掛號是昨天下午一點，未料昨天上午就失控砍傷妻女。
警方調查， 劉男的早餐店昨天上午近6時發生激烈爭吵，傳出女子慘叫聲，鄰居聞聲趕至，赫見劉男拿35公分長的麵包刀，正在割自己的頸，而47歲劉妻與23歲大女兒已倒在血泊中哀號，情狀嚇人。
二女兒下樓看 媽要她快跑
在樓上睡覺的19歲二女兒下樓大喊：「爸爸，你在做什麼！」劉妻怕她也遇害，喊叫「妹妹趕快跑！」但負傷的劉男未對二女兒下手。
大女兒護母 被爸砍4刀
警消將3人送醫，醫院發現，劉下手很重，劉妻頸部有道15公分長的刀傷，傷及氣管，經13小時搶救，情況已相對穩定，但仍須觀察。
讀大四的大女兒，利用課餘幫忙賣早餐，她見母親被砍，護母不及也遭連砍4刀，頸部、雙掌及右臉各一刀，右臉頰割至左嘴上唇。
截至昨晚，劉男因服用鎮定劑而無法製作筆錄，不知他為何抓狂。
有鄰居透露，劉家前年才買市價近300萬元的BMW X5，賣掉後去年7月又換240萬的保時捷MACAN。
連兩年換300萬名車
違法吸金140億的「馬勝金融集團」前年被檢警瓦解，但鄰居指出，在馬勝違法吸金期間，劉妻上午賣早餐，下午就在店內開投資說明會，邀鄰居投資馬勝，有招募對象被鄰居勸阻，她還會翻臉。
馬勝被瓦解後，劉妻的投資受牽連，又轉投資期貨與基金等理財工具，共慘賠5、600萬。有鄰居懷疑，劉男可能不滿血本無歸，憤而行凶，但仍待警方查明。
也有鄰居指稱，劉妻個性強悍，才是一家之主，作風強勢的她，常把劉男當「龜仔子」罵，劉男從不敢回嘴。
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標題：妻投資賠600萬… 夫砍她殺女兒再自刎
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