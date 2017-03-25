Ｋ毒前進音樂季 海巡攔截1109公斤
2017-03-25
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署指揮海巡等單位，前天在澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處，攔截「新進滿2號」漁船涉嫌走私K他命原料1109公斤，高檢署檢察長王添盛昨特別親自主持破案記者會，經查，這批毒品原料可能是毒梟打算趁墾丁音樂季活動開跑前大撈一票。
據了解，查獲的這批原料，只要透過極簡單的方法，即可製成第三級毒品K他命，轉換率達8成，約可轉換為近900公斤的K毒。
走私漁船三人被捕
專案小組是在「新進滿2號」漁船甲板處，發現有大量可疑黃色飼料袋，經以毒品試劑初步檢測，呈現毒品陽性反應，隨即逮捕張姓船長（32歲）、楊姓船員與印尼籍漁工等3人，連人帶船押返興達港海巡基地。
專案人員自該船起出45包飼料袋，總重1109公斤，漏夜檢測後，確認是K他命先驅原料、即第四級毒品鹽酸羥亞胺。專案人員懷疑，張姓船長認為墾丁音樂季活動在即，毒品需求量大增，乃計畫利用漁船走私毒品入境。專案小組於蒐證期間發現，張姓船長為躲避查緝，數度刻意駕駛漁船出港，以測試有無遭巡防艇監控。
專案小組見時機成熟，趁張姓船長等人於22日17時許，駕駛「新進滿2號」報關出港後，展開海上部署攔截行動，查獲大批K他命原料。
張姓船長等3人因涉嫌運輸第四級毒品，正由檢方偵訊，後續將擴大追查是否有其他運毒集團成員在逃。
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