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女毒蟲移送前臨盆 擁4孩子父不詳

2017-03-25

〔記者吳仁捷／新北報導〕懷孕的王姓女毒蟲臨盆在即，昨晨卻還騎車趴趴走，被新北市三峽警分局警員攔下，發現她因涉及毒品案未到案執行被通緝，昨要移送時，王女發現羊水破了，大喊「我要生了」，在隔壁的三峽消防分隊連忙將王女送醫，順利產下一子，但王女卻說不知道孩子生父是誰；王女告訴警方，家裡還有3名幼兒由家人照顧，也是父不詳，警方昨將王女一家通報為高風險家庭，轉介社會局緊急了解王女其餘小孩是否需要安置、照顧。

警方調查，王女雖是單身，但為毒品人口，因吸毒與男毒蟲們混在一起，男女關係複雜，才會連同昨產下的男嬰，一共4個孩子疑全都父不詳。王女表示，由於自己即將生產，擔心孩子乏人照顧，才未到案執行。

三峽警分局三峽派出所昨晨1時許，在文化路發現王女雖懷孕仍騎車外出，將她攔下，警方查出她涉及毒品案被判刑10個月，因未到案執行而被新北地檢署發布通緝。

警方將王女送往分局拘留所留置一夜，昨天上午要將她押解新北地檢署歸案時，王女突感腹痛，不久察覺羊水破裂，連喊「我要生了」；警方通知一旁的消防隊，救護員監控母、嬰生命徵象穩定，加上胎兒的頭還沒露出，火速將王女送抵醫院，1小時後，王女產下男嬰。

事後，警方將王女押解歸案前產子狀況通報新北地檢署，檢方考量王女產子，需坐月子補身體，於是先撤銷通緝，將待她產後狀況恢復，再到案執行。

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  • 新北市三峽1名王姓女毒品通緝犯解送前急產，圖為消防救護員整理產包。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽1名王姓女毒品通緝犯解送前急產，圖為消防救護員整理產包。（記者吳仁捷攝）

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